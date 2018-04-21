Ещё
Видео: Подольски оформил дубль в матче чемпионата Японии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: Подольски оформил дубль в матче чемпионата Японии 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче 9-го тура чемпионата Японии «Виссел Кобе» принимал на своём поле «Нагоя Грампус». Встреча проходила на стадионе «Кобе Винг — Мисаки Парк» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил немецкий нападающий Лукаш Подольски, а ещё один гол записал на свой счёт Чон У Ён. Таким образом, «Нагоя Грампус», за который выступает экс-форвард ЦСКА Жо, потерпел шестое подряд поражение в чемпионате.
«Виссел Кобе» (14 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Японии, «Нагоя Грампус» (7) — на 18-й строчке.
Чемпионат.com: последние новости
Самое смешное из жизни российского баскетбола Шипулин: буду себя ненавидеть, если буду делать так, как Тихонов Шипулин: перед началом сезона оказалось, что заболел мононуклеозом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП51
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
В сборной России по хоккею все плохо20
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение