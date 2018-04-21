Видео: Подольски оформил дубль в матче чемпионата Японии

В матче 9-го тура чемпионата Японии «Виссел Кобе» принимал на своём поле «Нагоя Грампус». Встреча проходила на стадионе «Кобе Винг — Мисаки Парк» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил немецкий нападающий Лукаш Подольски , а ещё один гол записал на свой счёт Чон У Ён. Таким образом, «Нагоя Грампус», за который выступает экс-форвард ЦСКА Жо, потерпел шестое подряд поражение в чемпионате.

«Виссел Кобе» (14 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Японии, «Нагоя Грампус» (7) — на 18-й строчке.