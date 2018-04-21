Александр Зыбин: Предупреждали ребят, что соперник злой и быстрый

— Игра получилась сложной, хотя предупреждали ребят, что соперник злой и быстрый. Мы неоднократно встречались с чехами, и встречи получались тяжелыми. Первый период они плотно играли во всех зонах, мы не могли подстроиться под наш атакующий стиль игры. Сделали поправку, и во 2-м и 3-м периодах стали держать шайбу в зоне противника, отрываться, много создавать угроз и забили два гола. К концу опять смазали, пошли ненужные удаления, которые могли привести к другому результату.

— С чем связана излишняя недисциплинированность? — Сейчас требования стали более жесткими, потому что каждая накладка к перчатке и толчок приводит к двум минутам. Мы говорим об этом ребятам и в каждом перерыве, и на скамейке. Видно, в пылу борьбы до некоторых не доходит. Будем работать над этим.

— Другие вратари выйдут в старте? — У нас все вратари готовы сыграть в любой момент.

— Почему не было в заявке Семена Кизимова? — У него простуда, решили его поберечь. Сегодня была тяжелая игра, и надо было восстановиться. Посмотрим, как он будет чувствовать себя вечером. Возможно сыграет завтра.

— Смотрели Канада — Финляндия? — Видел повторы игры финнов. У них всегда мощная плотная команда, хорошо играют в атаке, где помогают защитники. Завтра будет очень сложно, — передает слова Зыбина пресс-служба Федерации хоккея России.

Напомним, в первой игре на турнире Россия разгромила Францию — 7:1. В следующем матче сборная России сыграет с командой Финляндии, а чешские хоккеисты встретятся с Францией.