«Шахтёр» принимает «Ворсклу» в поединке 28-го тура чемпионата Украины.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Шахтёр Дн Ворскла
Пятов Андрей • Исмаили Гонсалвес • Ракицкий Ярослав • Бутко Богдан • Кривцов Сергей • Зубков Александр • Степаненко Тарас • Марлос Ромеро • Фред Сантос • Кайоде Оларенваджу • Коваленко Виктор
Запасные: Шевченко Никита • Ордец Иван • Петряк Иван • Патрик Алан • Дентиньо Феррейра • Малышев Максим • Бланко-Лещук Густаво
Ткаченко Александр • Гиоргадзе Андро • Даллку Ардин • Чеснаков Владимир • Одарюк Владимир • Кобахидзе Александр • Пердута Игорь • Ребенок Павел • Скляр Александр • Коломоец Юрий • Сергийчук Михаил
Запасные: Шуст Богдан • Чижов Александр • Сапай Вадим • Гончар Игорь • Кравченко Дмитрий • Кадымян Гегам • Сакив Тарас
21 апреля. Стадион «Металлист» (Харьков).
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