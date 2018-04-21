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«Шахтёр» — «Ворскла»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Шахтёр» — «Ворскла»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Шахтёр» принимает «Ворсклу» в поединке 28-го тура чемпионата Украины.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Шахтёр Дн  Ворскла
Пятов Андрей • Исмаили Гонсалвес • Ракицкий ЯрославБутко БогданКривцов СергейЗубков АлександрСтепаненко ТарасМарлос РомероФред Сантос • Кайоде Оларенваджу • Коваленко Виктор
Запасные: Шевченко НикитаОрдец ИванПетряк Иван • Патрик Алан • Дентиньо Феррейра • Малышев Максим • Бланко-Лещук Густаво
Ткаченко АлександрГиоргадзе Андро • Даллку Ардин • Чеснаков ВладимирОдарюк ВладимирКобахидзе АлександрПердута ИгорьРебенок ПавелСкляр АлександрКоломоец ЮрийСергийчук Михаил
Запасные: Шуст Богдан • Чижов АлександрСапай ВадимГончар ИгорьКравченко Дмитрий • Кадымян Гегам • Сакив Тарас
21 апреля. Стадион «Металлист» (Харьков).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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