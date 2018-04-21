«Волгарь» на выезде обыграл «Спартак-2», прервав восьмиматчевую серию без побед 

В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал на своём поле астраханский «Волгарь». Встреча прошла в Москве на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе дубля «Спартака» голы на свой счёт записали Александр Ломовицкий и Силванус Нимели. У гостей дублем с пенальти отметился Александр Болонин, а также гол забил Алексей Пустозеров. Таким образом, «Волгарь» прервал свою безвыигрышную серию из восьми матчей подряд в ФНЛ.
«Спартак-2» набрал 38 очков и располагается на 13-м месте в таблице ФНЛ. «Волгарь» (42) поднялся на 10-ю позицию.