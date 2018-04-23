Более 60 общественных заведений закроют в Сибири из-за нарушений пожарной безопасности

МОСКВА, 23 апреля. / ТАСС /. Массовые проверки, организованные в общественных заведениях Сибири после трагедии в Кемерове, где 25 марта при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, выявили тысячи нарушений пожарной безопасности. МЧС через прокуратуру требует закрыть более 30 торговых комплексов, детских центров и кинотеатров, работа еще 30 объектов с массовым скоплением людей уже приостановлена.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Омской области, в ходе проверок соблюдения требований пожарной безопасности надзорные органы выявили тысячи нарушений. «На 520 проверенных объектах в Омской области выявлено более 4,8 тыс. нарушений, однако в суд будут направлены иски о приостановлении деятельности только 14 таких заведений. Это те места, где из-за нарушений есть непосредственная угроза здоровью и жизни людей», — рассказал ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Денис Ахрамов.

Аналогичная ситуация складывается и в других регионах Сибири. Как сообщили в правительстве Бурятии, в регионе из 219 проверенных объектов только 19,6% были признаны соответствующими всем требованиям, в отношении шести общественных заведений инициировано приостановление деятельности. По данным МЧС, в Новосибирской области после проверки 149 объектов спасатели рекомендовали закрыть до устранения всех нарушений 19 из них. Шесть торговых центров, включая крупнейший в Восточной Сибири ТРЦ «Сильвер Молл», уже закрыты в Иркутской области.

Рекордсменов по количеству закрытых объектов среди сибирских регионов стала Томская область — здесь приостановлена деятельность 21 заведения. «На сегодняшнее утро могу сказать, потому что у нас это все идет в таком оперативном плане, что приостановлен 21 объект», — рассказал в понедельник журналистам глава УФССП по Томской области Иван Конгаров. В основном это торговые центры, а также одна из центральных гостиниц города и Дворец зрелищ и спорта.

В Кемерове мэрия города сама подала в суд на собственника торгового центра «Аврора». Городская администрация требует закрыть объект, который располагается в реконструированном здании бывшего кинотеатра, из-за нарушений требований проектной документации при его строительстве и эксплуатации. На время рассмотрения иска арбитражный суд Кемеровской области наложил временный запрет на эксплуатацию заведения.

Детские центры

В Чите по решению суда закрыт детский центр «Динозаврия», который находится в ТЦ «Царский», дело о закрытии еще одного такого центра -Hello kids — еще рассматривается. «В обоих центрах неустранимые нарушения — они находятся выше второго этажа (детские центры не могут находиться выше второго этажа здания — прим. ТАСС)», — рассказал ТАСС начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Забайкальского края Александр Трухин.

При этом в интернете уже появилась петиция против закрытия «Динозаврии», авторы которой радеют не о безопасности детей, а обращают внимание на то, что работники центра останутся без работы. Кроме того, авторы текста обеспокоены тем, что «детки останутся без своих любимых комнат отдыха: игровых автоматов, лабиринта, бассейна с шарами, лазертага и других аттракционов».

Понесенные убытки

Поставщики продуктов уже начали нести убытки из-за закрытия крупных торговых комплексов, рассказал ТАСС президент Томской ассоциации пищевиков, директор компании «Деревенское молочко» Артем Багреев. Падение объемов поставок началось с прошлой недели. По его мнению, счет пойдет на миллионы рублей.

"Ключевое слово для ситуации — неопределенность. Совершенно неясно, кто и когда закроется и кто откроется", — сказал Багреев. Он отметил, что в подобной ситуации сейчас находится не только его компания, а в целом предприятия пищевой промышленности региона. По словам директора «Деревенского молочка», только по его компании недопоставки продукции исчисляются десятками тонн.

Пожар в «Зимней вишне»

Массовые проверки пожарной безопасности в торговых центрах были инициированы Генпрокуратурой после трагедии, которая произошла 25 марта в Кемерове, где сгорел ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами ЧП стали 60 человека, пострадали 79 человек, из них 27 — дети.

Уголовное дело возбудили сразу по нескольким статьям — причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.