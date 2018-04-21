Чарли Койл: «Виннипег» заставил нас заплатить за ошибки

— Такое впечатление, что все происходило в спешке. Они хорошо играли. Мы позволили им чувствовать себя слишком свободно. У них были выходы два в одного, три в два, и они заставили нас заплатить за ошибки.

Брюс Будро : Мы играли на мандраже, в первые десять минут мы пас не могли отдать

Так нельзя начинать матч. После такого старта сложно отыграться, — передает слова Койла официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Джетс». Во втором раунде «Виннипег» встретится с победителем пары «Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш».