Комментатор Черданцев выступил за ужесточение цензуры в интернете

Известный российский комментатор Геннадий Черданцев заявил, что в России стоит ввести уголовную ответственность за оскорбления в сети.

«Человек, у которого нет мозга, не может допускаться в интернет, он не имеет права на публичное высказывание. Возможность публичного высказывания не может быть абсолютно бесконтрольной, право слова нужно заслужить либо образованием, либо знаниями. Интернет — вседозволенность, абсолютное отсутствие контроля и безответственность», — заявил Черданцев в эфире радиостанции «Говорит Москва»

По его мнению, если бы «существовала уголовная статья», и можно было бы найти человека и предъявить ему обвинение за публичное оскорбление, пользователи интернета сначала подумали бы, прежде чем что-то написать.

Черданцев подчеркнул, что условия доступа в российский сегмент сети должны быть жестче, чем в Китае.

«Я думаю, что можно даже хуже. Всего лишь 20 лет длится эпоха повсеместного проникновения в интернет, но я на полном серьезе считаю, что для доступа в интернет нужно проходить некий возрастной ценз, ввести идентификацию через отпечаток пальца», — предложил комментатор.

При этом он добавил, что он на негативные комментарии в свой адрес никак не реагирует.