Ещё
«Ротор» забил четыре мяча в первой игре на «Волгоград Арене»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ротор» забил четыре мяча в первой игре на «Волгоград Арене» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: DixiNews
«Ротор» одержал победу над «Луч-Энергией» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает ТАСС.
В составе победителей мячи забили Хызыр Апаев, Мухаммад Султонов, Владислав Сысуев и Андрей Горбанец.
У гостей авторами голов стали Андрей Мязин и Дмитрий Маляка.
Матч состоялся на новом стадионе «Волгоград Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу летом 2018 года. Для новой арены это был первый тестовый матч.
ФНЛ. Первый дивизион. 34-й тур "Ротор" (Волгоград) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 4:2 Голы: 1:0 — Аппаев — 39, 2:0 — Султонов — 45, 3:0 — Сысуев — 50, 3:1 — Мязин — 70, 4:1 — Горбанец — 83, 4:2 — Маляка — 90
Газета.Ru: последние новости
Работы по прошивке газона на стадионе ЧМ-2018 в Саранске завершены Экс-игрок "Спартака" дисквалифицирован после дебюта в чемпионате Швеции "Бавария" разгромила "Ганновер-96" в матче Бундеслиги
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП148
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение