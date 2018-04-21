«Ротор» забил четыре мяча в первой игре на «Волгоград Арене»

«Ротор» одержал победу над «Луч-Энергией» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает ТАСС

Матч состоялся на новом стадионе «Волгоград Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу летом 2018 года. Для новой арены это был первый тестовый матч.

ФНЛ. Первый дивизион. 34-й тур "Ротор" (Волгоград) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 4:2 Голы: 1:0 — Аппаев — 39, 2:0 — Султонов — 45, 3:0 — Сысуев — 50, 3:1 — Мязин — 70, 4:1 — Горбанец — 83, 4:2 — Маляка — 90