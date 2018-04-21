В одном из воскресных матчей тридцать пятого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» примет «Вест Хэм». После поражения от «Ньюкасла» команда Арсена Венгера рассчитывает вернуться на победную полосу, чтобы обеспечить себе отрыв от «Бёрнли», идущего на седьмой позиции в турнирной таблице. "Евро-Футбол.ру" анонсирует будущее лондонское дерби на "Эмирейтс".
Арсенал
В пятницу «Арсенал» объявил о прощании с Арсеном Венгером по окончанию сезона. Вместе с французским специалистом уходит целая эпоха, но «канонирам» нужно двигаться дальше. Конечно, Венгеру хотелось бы завершить 22-летний период в лондонском клубе на мажорной ноте. Приоритетом «Арсенала» является Лига Европы, но и в Премьер-лиге команде есть над чем поработать. В воскресенье «канониры» рассчитывают вернуться на победную полосу после поражения от «Ньюкасла» (1:2) и оторваться от дерзкого «Бёрнли», наступающего северным лондонцам на пятки.
Аарон Ремзи готов вернуться на поле, а Джек Уилшер вызывает сомнения. Не помогут «Арсеналу» Генрих Мхитарян и Санти Касорла.
Вест Хэм Семиочковый отрыв от зоны вылета позволяет «Вест Хэму» чувствовать себя достаточно комфортно. Команда Славена Билича находится в неплохом состоянии и не проигрывала в трёх последних матчах чемпионата. Сначала «молотобойцы» разгромили «Саутгемптон» со счётом 3:0, а затем разошлись миром с «Челси» и «Сток Сити» (по 1:1). В воскресенье подопечные Славена Билича будут не прочь снова пополнить свою очковую копилку, пускай сделать это им будет довольно непросто.
Анджело Огбонна должен успеть полностью восстановиться. Джеймс Коллинз, Сэм Байрам, Уинстон Рид, Педро Обьянг и Майкл Антонио числятся в лазарете у «Вест Хэма».
Где смотреть матч
Игру на «Эмирейтс», которая стартует в 15:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом лондонского дерби можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.
Статистика личных встреч
"Арсенал" — «Вест Хэм»: +27=9-7. Разница мячей: 78-30.
Первый круг: 0:0.
"Арсенал" имеет существенное преимущество в личных встречах с «Вест Хэмом» в Премьер-лиге. Тем не менее, в пяти последних матчах против «молотобойцев» «канониры» одержали только две победы при двух ничьих и поражении.
Интересные факты
— В матчах АПЛ между «Арсеналом» и «Вест Хэмом» четырежды футболисты оформляли хет-трики. Это удавалось Сильвену Вильтору, Тьерри Анри, Энди Кэрроллу и Алексису Санчесу. Только в противостояниях «Арсенала» и «Ливерпуля» было забито больше хет-триков (5).
— «Вест Хэм» завершил вничью каждое из гостевых лондонских дерби в этом сезоне.
— Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 8 голах в восьми стартовых матчах Премьер-лиги за «Арсенал» (6 голов, 2 ассиста). Лучшие показатели после восьми игр был только у Андрея Аршавина (6 голов, 3 ассиста).
Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»
Объявление об уходе Арсена Венгера должно произвести серьёзный психологический эффект на футболистов «Арсенала». «Канониры» планируют реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в прошлом туре и должны выступить на уровне. Наша ставка: «Победа „Арсенала“ с коэффициентом 1.53.