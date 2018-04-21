Арсенал — Вест Хэм: прогноз на лондонское дерюи

В одном из воскресных матчей тридцать пятого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» примет «Вест Хэм». После поражения от «Ньюкасла» команда Арсена Венгера рассчитывает вернуться на победную полосу, чтобы обеспечить себе отрыв от «Бёрнли», идущего на седьмой позиции в турнирной таблице. "Евро-Футбол.ру" анонсирует будущее лондонское дерби на "Эмирейтс"

Арсенал

В пятницу «Арсенал» объявил о прощании с Арсеном Венгером по окончанию сезона. Вместе с французским специалистом уходит целая эпоха, но «канонирам» нужно двигаться дальше. Конечно, Венгеру хотелось бы завершить 22-летний период в лондонском клубе на мажорной ноте. Приоритетом «Арсенала» является Лига Европы, но и в Премьер-лиге команде есть над чем поработать. В воскресенье «канониры» рассчитывают вернуться на победную полосу после поражения от «Ньюкасла» (1:2) и оторваться от дерзкого «Бёрнли», наступающего северным лондонцам на пятки.

Аарон Ремзи готов вернуться на поле, а Джек Уилшер вызывает сомнения. Не помогут «Арсеналу» Генрих Мхитарян и Санти Касорла.

Вест Хэм Семиочковый отрыв от зоны вылета позволяет «Вест Хэму» чувствовать себя достаточно комфортно. Команда Славена Билича находится в неплохом состоянии и не проигрывала в трёх последних матчах чемпионата. Сначала «молотобойцы» разгромили «Саутгемптон» со счётом 3:0, а затем разошлись миром с «Челси» и «Сток Сити» (по 1:1). В воскресенье подопечные Славена Билича будут не прочь снова пополнить свою очковую копилку, пускай сделать это им будет довольно непросто.

Где смотреть матч

Игру на «Эмирейтс», которая стартует в 15:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом лондонского дерби можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Арсенал" — «Вест Хэм»: +27=9-7. Разница мячей: 78-30.

Первый круг: 0:0.

"Арсенал" имеет существенное преимущество в личных встречах с «Вест Хэмом» в Премьер-лиге. Тем не менее, в пяти последних матчах против «молотобойцев» «канониры» одержали только две победы при двух ничьих и поражении.

Интересные факты

— «Вест Хэм» завершил вничью каждое из гостевых лондонских дерби в этом сезоне.

— Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 8 голах в восьми стартовых матчах Премьер-лиги за «Арсенал» (6 голов, 2 ассиста). Лучшие показатели после восьми игр был только у Андрея Аршавина (6 голов, 3 ассиста).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Объявление об уходе Арсена Венгера должно произвести серьёзный психологический эффект на футболистов «Арсенала». «Канониры» планируют реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в прошлом туре и должны выступить на уровне. Наша ставка: «Победа „Арсенала“ с коэффициентом 1.53.