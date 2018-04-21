13 образов Фрик-марафона: Бэтмен, Пикачу и Человек-коробка устроили забег на набережной

Сегодня, 21 апреля, состоялся первый тюменский Фрик-марафон. Более 600 тюменцев приняли участие в забеге по набережной. На месте побывали и наши корреспонденты 72.ru, которая вела прямую трансляцию с этого необычного и веселого мероприятия. Марафон был приурочен к Международному дню цирка.

На набережной можно было встретить Бэтмена, Пикачу, Харли Квин, Чумного доктора и других забавных героев. Не напугал фриков города и внезапно выпавший снег. Участники марафона не только пробежали один километр, но получили различные призы от организаторов, главный победитель стал обладателем новенького iPhone. Члены жюри решили его отдать Человеку-коробке.

— Сразу видно было, что человек старался. Ему приходилось постоянно ходить сгорбленно, чтобы коробка держалась. Он самый первый выполнил все условия конкурса, поэтому при голосовании все участники поддержали его. Члены жюри оценили старания Человека-коробки и отдали ему главный приз, — рассказывает организатор Фрик-марафона Луиза Бикмулина.

Смотрите ниже яркие фотографии с сегодняшнего мероприятия:

Не забыли тюменцы и про боевой раскрас

Надеемся, что чума нам теперь не страшна

На набережной можно было даже поймать покемона. Здесь за это не наказывают

Настроение у участников забега было бодрое и отличное настроение.

Довакин силу голоса не показал, но наряд дома не забыл

Предела фантазии у тюменцев нет Бэтмен тоже за ЗОЖ Каким образом дорожный рабочий попал на сцену?

Больше всех членов жюри и зрителей впечатлил человек-коробка

Зато в дождь можно ходить

Членов жюри разными методами пытались убедить отдать голос

В Тюмень даже ребята из KISS пожаловали