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Врач ЦСКА назвал всех защитников клуба бесстрашными
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Врач ЦСКА назвал всех защитников клуба бесстрашными 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о ходе восстановления от травмы защитника команды Виктора Васина. Игрок в феврале получил травму крестообразных связок и выбыл до конца сезона.
— В данный момент Васин занимается по соответствующей программе реабилитации, которую составили специально для него, — цитирует официальный сайт ЦСКА Керимова. — Все идет по плану. Полагаю, необходимо напомнить, что первичный двухнедельный этап восстановления Васин прошел в Риме, поскольку операция прошла именно там.
— То и дело достается на поле бесстрашному Мариу Фернандесу. Вот и в начале этой весны игрок выбыл более чем на месяц.
— С вашего позволения, я бы всех защитников ЦСКА назвал бесстрашными. Что же касается Мариу, то у него после матча с «Уралом» были выявлены разрыв, а также гематома одной из мышц задней поверхности бедра. Характер травмы и степень повреждения определили именно такой срок реабилитации.
— В конце марта травму наружного мениска правого коленного сустава получил Астемир Гордюшенко.
— Это произошло по ходу товарищеской игры с «Рязанью», состоявшейся во время паузы для матчей сборных. Травма, к сожалению, требовала оперативного лечения. Астемир отправился в одну из мюнхенских клиник и уже через несколько дней вернулся в Москву.
— Когда Гордюшенко сможет вернуться в строй?
— Планируем, что его восстановление должно занять около двух месяцев.
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