В стартовом поединке 27-го тура чемпионата России «Рубин» принимал «Ростов».
Протокол поединка доступен вашему вниманию.
Протокол игры
Рубин
Ростов
(1:0) Нобоа Кристиан 40'
67' Паршивлюк Сергей (1:1)
Джанаев Сослан • Кузьмин Олег • Кудряшов Фёдор • Гранат Владимир • Навас Сесар • Сорокин Егор • Нобоа Кристиан • Могилевец Павел 83' (Коновалов Игорь (83') • Подберёзкин Вячеслав 75' (Reza Shekari (75') • Попов Ивелин • Жемалетдинов Рифат 63' (Гёкдениз Карадениз (63')
Запасные: Рыжиков Сергей • Камболов Руслан • Устинов Виталий • Эначе Габриэль • Голдобин Никита • Акмурзин Тимур • Гилязутдинов Илья
Абаев Илья • Паршивлюк Сергей • Сигурдссон Рагнар • Ингасон Сверрир • Вилюш Мацей • Гацкан Александр • Сапета Александр 46' (Гулиев Аяз (46') • Ионов Алексей • Юсупов Артур 61' (Зуев Александр (61') • Байрамян Хорен 74' (Скопинцев Дмитрий (74') • Шомуродов Элдор
Запасные: Дядюн Владимир • Макеев Евгений • Песьяков Сергей • Майер Жан • Бобен Матия
21 апреля. Стадион «Казань Арена» (Казань).