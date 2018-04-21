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«Рубин» — «Ростов» — 1:1 (закончен)
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«Рубин» — «Ростов» — 1:1 (закончен) 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В стартовом поединке 27-го тура чемпионата России «Рубин» принимал «Ростов».
Протокол поединка доступен вашему вниманию.
Протокол игры
Рубин
Ростов
(1:0) Нобоа Кристиан 40'
67' Паршивлюк Сергей (1:1)
Джанаев СосланКузьмин ОлегКудряшов Фёдор • Гранат Владимир • Навас Сесар • Сорокин Егор • Нобоа Кристиан • Могилевец Павел 83' (Коновалов Игорь (83') • Подберёзкин Вячеслав 75' (Reza Shekari (75') • Попов ИвелинЖемалетдинов Рифат 63' (Гёкдениз Карадениз (63')
Запасные: Рыжиков СергейКамболов РусланУстинов Виталий • Эначе Габриэль • Голдобин НикитаАкмурзин ТимурГилязутдинов Илья
Абаев Илья • Паршивлюк Сергей • Сигурдссон Рагнар • Ингасон Сверрир • Вилюш Мацей • Гацкан АлександрСапета Александр 46' (Гулиев Аяз (46') • Ионов АлексейЮсупов Артур 61' (Зуев Александр (61') • Байрамян Хорен 74' (Скопинцев Дмитрий (74') • Шомуродов Элдор
Запасные: Дядюн ВладимирМакеев ЕвгенийПесьяков СергейМайер Жан • Бобен Матия
21 апреля. Стадион «Казань Арена» (Казань).
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