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«Ротор» на новом стадионе победил «Луч-Энергию», «Зенит-2» уступил «Крыльям»
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«Ротор» на новом стадионе победил «Луч-Энергию», «Зенит-2» уступил «Крыльям» 

Чемпионат.com 30 минут назад
Состоялись очередные матчи 34-го тура ФНЛ. «Ротор-Волгоград» на новом стадионе «Волгоград Арена» принимал «Луч-Энергию». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе «Ротора» голы забили Хызыр Апаев, Мухаммад Султонов, Владислав Сысуев и Андрей Горбанец. У «Луча-Энергии» мячи на счету Андрея Мязина и Дмитрия Маляки.
«Зенит-2» проиграл «Крыльям Советов». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Авторами голов стали защитник Тарас Бурлак и нападающий Сергей Корниленко.
Турнирную таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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