«Ротор» на новом стадионе победил «Луч-Энергию», «Зенит-2» уступил «Крыльям»

Состоялись очередные матчи 34-го тура ФНЛ. «Ротор-Волгоград» на новом стадионе «Волгоград Арена» принимал «Луч-Энергию». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

«Зенит-2» проиграл «Крыльям Советов». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Турнирную таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».