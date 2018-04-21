Дортмундская «Боруссия» принимает «Байер» в поединке 31-го тура чемпионата Германии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Боруссия Д Байер Л Бюрки Роман • Пищек Лукаш • Папастатопулос Сократис • Топрак Омер • Аканджи Мануэль • Вайгль Юлиан • Гётце Марио • Пулишич Кристиан • Ройс Марко • Филипп Максимилиан • Jadon Sancho
Запасные: Шахин Нури • Ярмоленко Андрей • Вайденфеллер Роман • Кастро Гонсало • Тольян Йереми • Дауд Махмуд • Sergio Gomez
Эзкан Рамазан • Та Джонатан • Бендер Свен • Рецос Панайотис • Хенрихс Бенджамин • Кор Доминик • Арангис Чарлес • Бейли Леон • Брандт Юлиан • Фолланд Кевин • Аларио Лукас
Запасные: Кисслинг Штефан • Баумгартлингер Юлиан • Беллараби Карим • Ломб Никлас • Едвай Тин • Фрай Марлон • Хавец Кай 21 апреля. Стадион «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд).
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