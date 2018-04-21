«Ротор-Волгоград» обыграл «Луч-Энергию», уступив ему место в зоне вылета 

«Ротор-Волгоград» с «Лучом-Энергией» бились за выживание в матче 34-го тура. Гости, уволившие Александра Григоряна, пропустили три гола за 12 минут на стыке таймов, после чего толком не оправились. Итоговый счет — 4:2.
Коллектив из Волгограда покинул зоны вылета, опустив туда сегодняшнего соперника.
Протокол игры
Ротор-Волгоград
Луч-Энергия
(1:0) Аппаев Хызыр 37'
(2:0) Султонов Мухаммад 43'
(3:0) Сысуев Владислав 49'
70' Мязин Андрей (3:1)
(4:1) Горбанец Андрей 83'
89' (4:2)
Заболотный Николай • Пискунов Антон • Абазов Руслан • Климов Игорь • Романенко Владимир Александрович • Кузнецов Сергей Геннадьевич • Бурмистров Никита 86' (Николаев Олег (86') • Сысуев Владислав • Султонов Мухаммад 75' (Крутов Игорь (75') • Коротаев Александр 68' (Горбанец Андрей (68') • Аппаев Хызыр 72' (Вотинов Максим (72')
Запасные: Киреев Андрей • Столяренко Александр • Ионов Илья • Друзин Алексей • Кавлинов Денис
Шамов Егор • Таказов Сослан 62' (Машнев Максим (62') • Тихий Дмитрий • Насадюк Максим • Макарчук Артём 54' (Гордиенко Руслан (54') • Фомин Семён 73' (Маляка Дмитрий (73') • Пономаренко Сергей • Гелоян Ишхан • Павленко Андрей 49' (Носов Александр (49') • Болевич Деян • Мязин Андрей
Запасные: Абакумов Дмитрий • Цуканов Сергей • Марущак Кирилл • Хлебородов Иван
21 апреля.