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«Ротор-Волгоград» обыграл «Луч-Энергию», уступив ему место в зоне вылета
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«Ротор-Волгоград» обыграл «Луч-Энергию», уступив ему место в зоне вылета 

Евро-футбол.Ру 24 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Ротор-Волгоград» с «Лучом-Энергией» бились за выживание в матче 34-го тура. Гости, уволившие Александра Григоряна, пропустили три гола за 12 минут на стыке таймов, после чего толком не оправились. Итоговый счет — 4:2.
Коллектив из Волгограда покинул зоны вылета, опустив туда сегодняшнего соперника.
Протокол игры
Ротор-Волгоград
Луч-Энергия
(1:0) Аппаев Хызыр 37'
(2:0) Султонов Мухаммад 43'
(3:0) Сысуев Владислав 49'
70' Мязин Андрей (3:1)
(4:1) Горбанец Андрей 83'
89' (4:2)
Заболотный НиколайПискунов АнтонАбазов РусланКлимов ИгорьРоманенко Владимир АлександровичКузнецов Сергей ГеннадьевичБурмистров Никита 86' (Николаев Олег (86') • Сысуев Владислав • Султонов Мухаммад 75' (Крутов Игорь (75') • Коротаев Александр 68' (Горбанец Андрей (68') • Аппаев Хызыр 72' (Вотинов Максим (72')
Запасные: Киреев АндрейСтоляренко АлександрИонов ИльяДрузин АлексейКавлинов Денис
Шамов ЕгорТаказов Сослан 62' (Машнев Максим (62') • Тихий ДмитрийНасадюк МаксимМакарчук Артём 54' (Гордиенко Руслан (54') • Фомин Семён 73' (Маляка Дмитрий (73') • Пономаренко СергейГелоян ИшханПавленко Андрей 49' (Носов Александр (49') • Болевич Деян • Мязин Андрей
Запасные: Абакумов ДмитрийЦуканов СергейМарущак КириллХлебородов Иван
21 апреля.
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