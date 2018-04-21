Ещё
«Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой» 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой» в 34-м туре чемпионата Испании. «Летучие мыши» набрали 66 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Отрыв команды от пятого места составляет 11 баллов. «Сельта» с 45 очками располагается на десятой позиции. Чемпионат Испании
Ла лига
34-й тур  "Сельта" — «Валенсия» — 1:1 (0:0)
Голы: Мина, 59 (0:1). М. Гомес, 63 (1:1).
"Сельта": Альварес, Кабраль, Ронкалья (Фонтас, 20), Мальо, С. Гомес (Эрнандес, 72), Васс, Лоботка, Хосабед Санчес, Систо (Эмре Мор, 81), Мендес, М. Гомес.
"Валенсия": Нету, Гарай, Габриэл Паулиста, Везу, Лато, Кондогбья, Перейра, Солер, Родриго, Мина (Вьетто, 85), Гонсалу Гедеш (Торрес, 78).
Предупреждения: С. Гомес, 43. Везу, 63. Гарай, 90.
Судья: УНДИАНО МАЛЬЕНКО.
21 апреля. Виго. Стадион «Balaidos».
Сельта — Валенсия
Спорт-Экспресс: последние новости
Курбан Бердыев: "Ничья в матче "Рубин" - "Ростов" закономерна "Хоффенхайм" забил 5 голов "Лейпцигу" в гостях "Ротор" забил 4 гола "Лучу" в первом матче на "Волгоград Арене"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП113
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем24
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
В сборной России по хоккею все плохо20
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение