«Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой» в 34-м туре чемпионата Испании. «Летучие мыши» набрали 66 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Отрыв команды от пятого места составляет 11 баллов. «Сельта» с 45 очками располагается на десятой позиции. Чемпионат Испании
Ла лига
34-й тур "Сельта" — «Валенсия» — 1:1 (0:0)
Голы: Мина, 59 (0:1). М. Гомес, 63 (1:1).
"Сельта": Альварес, Кабраль, Ронкалья (Фонтас, 20), Мальо, С. Гомес (Эрнандес, 72), Васс, Лоботка, Хосабед Санчес, Систо (Эмре Мор, 81), Мендес, М. Гомес.
"Валенсия": Нету, Гарай, Габриэл Паулиста, Везу, Лато, Кондогбья, Перейра, Солер, Родриго, Мина (Вьетто, 85), Гонсалу Гедеш (Торрес, 78).
Предупреждения: С. Гомес, 43. Везу, 63. Гарай, 90.
Судья: УНДИАНО МАЛЬЕНКО.
21 апреля. Виго. Стадион «Balaidos».
Сельта — Валенсия