«Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой»

«Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой» в 34-м туре чемпионата Испании. «Летучие мыши» набрали 66 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Отрыв команды от пятого места составляет 11 баллов. «Сельта» с 45 очками располагается на десятой позиции. Чемпионат Испании

Ла лига

34-й тур "Сельта" — «Валенсия» — 1:1 (0:0)

Голы: Мина, 59 (0:1). М. Гомес, 63 (1:1).

Предупреждения: С. Гомес, 43. Везу, 63. Гарай, 90.

Судья: УНДИАНО МАЛЬЕНКО.

21 апреля. Виго. Стадион «Balaidos».

Сельта — Валенсия