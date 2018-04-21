Ещё
Дмитрий Аленичев: Таких игр мне как тренеру хотелось бы поменьше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Аленичев: Таких игр мне как тренеру хотелось бы поменьше 

Советский спорт 1 час назад
— В первую очередь, от лица команды хотел бы принести извинения за то, что произошло. Надеюсь, никто в больнице сегодня не оказался после такой игры. Потому что какой-то триллер получился! Если по игре, в первом тайме владели инициативой мы, а «Томь» оборонялась. Поэтому было очень тяжело пройти такую массивную оборону. Но, как бы то ни было, удалось забить гол в первом тайме после красивой комбинации.
В перерыве попросил ребят играть побыстрее, включить скорость. Потому что когда «Енисей» включает скорость, у соперников возникают проблемы, в принципе, то, это и произошло. Мы забили два быстрых мяча, после чего перестали играть. Считаю, что все-таки при счете 3:0 нужно было добивать соперника, можно было забивать четвертый и пятый, но, к сожалению, мы успокоились и это нам стоило двух пропущенных голов. Но это было не самое страшное. Самое страшное случилось на девяностой минуте, когда Саная не забил нам. Конечно, выше всяких похвал сыграл наш вратарь Михаил Филиппов. Но, конечно, таких игр мне как тренеру хотелось бы поменьше. Потому что я понимаю, что для болельщиков пять голов и голевые моменты, да еще со стороны обеих команд — это хорошо, но только не для тренерского штаба. Как бы то не было, в любом случае, три очка важных мы сегодня взяли, а это самое главное, — передает слова Аленичева пресс-служба ФНЛ.
В следующем туре «Енисей» 28 апреля сыграет на выезде с «Химками», а «Томь» в тот же день примет «Зенит-2».
Советский спорт: последние новости
Курбан Бердыев: Ничья с «Ростовом» закономерна «Хоффенхайм» разгромил в гостях «РБ Лейпциг» Стал известен состав сборной России на матч Евротура с финнами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП148
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение