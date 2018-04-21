Дмитрий Аленичев: Таких игр мне как тренеру хотелось бы поменьше

— В первую очередь, от лица команды хотел бы принести извинения за то, что произошло. Надеюсь, никто в больнице сегодня не оказался после такой игры. Потому что какой-то триллер получился! Если по игре, в первом тайме владели инициативой мы, а «Томь» оборонялась. Поэтому было очень тяжело пройти такую массивную оборону. Но, как бы то ни было, удалось забить гол в первом тайме после красивой комбинации.

В перерыве попросил ребят играть побыстрее, включить скорость. Потому что когда «Енисей» включает скорость, у соперников возникают проблемы, в принципе, то, это и произошло. Мы забили два быстрых мяча, после чего перестали играть. Считаю, что все-таки при счете 3:0 нужно было добивать соперника, можно было забивать четвертый и пятый, но, к сожалению, мы успокоились и это нам стоило двух пропущенных голов. Но это было не самое страшное. Самое страшное случилось на девяностой минуте, когда Саная не забил нам. Конечно, выше всяких похвал сыграл наш вратарь Михаил Филиппов . Но, конечно, таких игр мне как тренеру хотелось бы поменьше. Потому что я понимаю, что для болельщиков пять голов и голевые моменты, да еще со стороны обеих команд — это хорошо, но только не для тренерского штаба. Как бы то не было, в любом случае, три очка важных мы сегодня взяли, а это самое главное, — передает слова Аленичева пресс-служба ФНЛ.

В следующем туре «Енисей» 28 апреля сыграет на выезде с «Химками», а «Томь» в тот же день примет «Зенит-2».