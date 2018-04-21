«Сандерленд» вылетел из Чемпионшипа 

«Сандерленд» проиграл «Бёртон Альбион» в матче 44-го тура Чемпионшипа и вылетел из второго по силе английского дивизиона.
На 34-й минуте домашнего матча с «Бёртоном» Патрик Макнейр вывел «чёрных котов» вперёд, однако на 86-й минуте Даррен Бент сравнял счёт, а на второй компенсированной минуте ко второму тайму Лиам Бойс принёс гостям победу.
«Сандерленд» (34 очка), замыкающий таблицу Чемпионшипа, потерял шансы на спасение и следующий сезон начнёт в третьем по силе дивизионе. Команда лишь в прошлом году вылетела из английской Премьер-лиги. В минувшем ноябре «Сандерленд» возглавил экс-тренер сборной Уэльса Крис Коулман.