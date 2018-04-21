«Уотфорд» и «Кристал Пэлас» разошлись миром

В тридцать пятом туре чемпионата Англии «Уотфорд» и «Кристал Пэлас» поделили очки.

За девяносто минут команды не смогли забить друг другу. Команды Хави Грасии и Роя Ходжсона сохраняют довольно комфортные отрывы от зоны вылета и должны остаться в Премьер-лиге.

Протокол игры

Уотфорд

Кристал Пэлас

Запасные: Сперони Хулиан • Келли Мартин • Ли Чхон-Ён • Сорлот Александр • Ридевальд Жайро • Биссака Ван-Биссака

21 апреля. Стадион «Викарадж Роад» (Уотфорд).