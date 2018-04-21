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«Уотфорд» и «Кристал Пэлас» разошлись миром
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«Уотфорд» и «Кристал Пэлас» разошлись миром 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В тридцать пятом туре чемпионата Англии «Уотфорд» и «Кристал Пэлас» поделили очки.
За девяносто минут команды не смогли забить друг другу. Команды Хави Грасии и Роя Ходжсона сохраняют довольно комфортные отрывы от зоны вылета и должны остаться в Премьер-лиге.
Протокол игры
Уотфорд
Кристал Пэлас
Карнезис Орестис • Мариаппа Эдриан 60' • Кабаселе Кристиан • Каткарт Крейг 89' • Холебас ХосеХьюз Уилл 79' (Грэй Андре (79') • Капу Этьен • Дюкур Абдулайе 29' • Перейра Роберто 55' (Ришарлисон (55') • Дини Трой • Окака Стефано 70' (Кико Фемения (70')
Запасные: Гомес Эурелио • Янмат Дарил • Бритос МигельСинклейр Джером
Хенесси Уэйн • Уорд Джоэл 21' • Томкинс Джеймс 88' • Сахо Мамаду • Ван Анхольт Патрик 45' • Макартур Джеймс 81' (Бентеке Кристиан (81') • Кабай ЙоанМиливоевич ЛукаЛофтус-Чик Рубен 78' • Заха Уилфрид 63' • Таунсенд Андрос
Запасные: Сперони Хулиан • Келли Мартин • Ли Чхон-Ён • Сорлот Александр • Ридевальд Жайро • Биссака Ван-Биссака
21 апреля. Стадион «Викарадж Роад» (Уотфорд).
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