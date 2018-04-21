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«Вулверхэмптон» в четвертый раз в своей истории выиграл Чемпионшип
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«Вулверхэмптон» в четвертый раз в своей истории выиграл Чемпионшип 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Вулверхэмптон» на выезде одержал разгромную победу над «Болтон Уондерерс» в матче 44-го тура Чемпионшипа. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей мячи забили Барри Дуглас, Беник Афобе, Диогу Жота и Конор Коди, реализовавший пенальти.
Таким образом, «Вулверхэмптон» за два тура до конца стал победителем Чемпионшипа. В активе команды Нуну Эшпириту Санты 98 очков. На втором месте располагается «Фулхэм», который набрал 85 баллов.
В своей истории «волки» в четвертый раз выиграли второй по силе дивизион Англии.
Англия. Чемпионшип. 44-й тур "Болтон Уондерерс" (Болтон) — «Вулверхэмптон» (Вулверхэмптон) — 0:4 Голы: 0:1 — Дуглас — 16, 0:2 — Афобе — 45+1, 0:3 — Жота — 53, 0:4 — Коди — 66 (пен)
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