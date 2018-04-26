Предприниматели закрыли Центральный рынок Калининграда в знак протеста

Днем 26 апреля предприниматели закрыли для посетителей Центральный рынок Калининграда. Сделали они это в знак протеста.

Как ранее сообщал председатель КРОО «СПР» Павел Черных, они не согласны «с незаконными действиями властей по реконструкции улицы П. Баранова без учёта интересов горожан».

Двери рынка закрыли в 15.00. В стихийном собрании участвует несколько сотен человек.

Отметим, что на 16.00 назначен выезд заместителя председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдмана , представителями областной и городской администрации и архитекторами на улицу Баранова. Они планируют проконтролировать ход работ по реконструкции пешеходной зоны.

Напомним, что улицу Баранова превратят в широкую пешеходную зону, которая будет соединять площадь Победы с Верхним озером.