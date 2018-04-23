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Чимрова и Андрусенко прошли отбор на чемпионат Европы по плаванию
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Чимрова и Андрусенко прошли отбор на чемпионат Европы по плаванию 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Фото: ТАСС
В спорткомплексе «Олимпийский» продолжается чемпионат России по плаванию. Светлана Чимрова одержала победу на дистанции 200 м баттерфляем, установив рекорд России (2.07,54), и выполнила норматив для попадания на чемпионат Европы.
Вероника Андрусенко отобралась на первенство континента, победив в финале на 200 м кролем. Анна Егорова победила на 1500 м вольным стилем.
Плавание. Чемпионат России. Москва Женщины. Вольный стиль. 200 м  1. Вероника Андрусенко (Санкт-Петербург) — 1.56,07. 2. Виктория Андреева (Пензенская обл.) — 1.57,87. 3. Валерия Саламатина (Свердловская обл.) — 1.58,23.
1500 м  1. Анна Егорова (ХМАО-Югра — Калининградская обл.) — 16.30,89. 2. Анастасия Кирпичникова (Свердловская обл.) — 16.40,16. 3. Яна Курцева (Волгоградская обл.) — 16.46,05.
Баттерфляй. 200 м  1. Светлана Чимрова (Москва) — 2.07,54. 2. Марина Намазова (Волгоградская обл.) — 2.14,33. 3. Мария Арсеньева (Самарская обл.) — 2.15,86.
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