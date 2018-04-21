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Товен, Митроглу и компания забили «Лиллю» пять мячей
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Товен, Митроглу и компания забили «Лиллю» пять мячей 

Евро-футбол.Ру 53 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Марсель» поиздевался над обороной «Лилля» в матче 34-го тура Лиги 1. Южане забили 4 гола еще до перерыва, после чего сбавили обороты — 5:1. По дублю в свой актив записали Флорьян Товен и Костас Митроглу.
"Марсель" делит третье место с «Лионом» и в одном очке от серебряной позиции, «доги» же пока в опасной зоне.
Протокол игры
Марсель
Лилль
(1:0) Товен Флорьян 12'
(2:0) Товен Флорьян 30'
(3:0) Митроглу Константинос 35'
(4:0) Митроглу Константинос 38'
54' Бензия Яссин (4:1)
(5:1) Окампос Лукас 68'
Пеле Йоанн • Сарр Буна • Рами Адиль • Роланду Жорже 63' (Замбо-Ангисса Андре (63') • Сакаи Хироки 22' (Амави Жордан (22') • Лопес Максим • Густаво Луис • Товен Флорьян • Пайе Димитри 79' (Сансон Морган (79') • Окампос Лукас • Митроглу Константинос
Запасные: Сертик Грегори • Жермен Валер • Н'Джие Клинтон • Эскале Флориан
Коффи Херве • Малку Кевин • Ие Эдгар • Сумаоро Адама • Мендиль Хамза 29' • Биссума Ив • Тьяго МаияМендес Тьяго 46' (Алонсо Хуниор (46') • Бензия Яссин 70' (Сумар Бубакари (70') • Араужо Луис 46' (Пепе Николя (46') • Мотиба Лебо
Запасные: Меньян Майк • Понсе Эсекиэль • Эль-Гази Анвар • Балло Фоде
21 апреля. Стадион «Велодром» (Марсель).
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