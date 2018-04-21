Товен, Митроглу и компания забили «Лиллю» пять мячей

«Марсель» поиздевался над обороной «Лилля» в матче 34-го тура Лиги 1. Южане забили 4 гола еще до перерыва, после чего сбавили обороты — 5:1. По дублю в свой актив записали Флорьян Товен и Костас Митроглу.

"Марсель" делит третье место с «Лионом» и в одном очке от серебряной позиции, «доги» же пока в опасной зоне.

Протокол игры

Марсель

Лилль

(1:0) Товен Флорьян 12'

(2:0) Товен Флорьян 30'

(4:0) Митроглу Константинос 38'

54' Бензия Яссин (4:1)

Запасные: Сертик Грегори • Жермен Валер • Н'Джие Клинтон • Эскале Флориан

Запасные: Меньян Майк • Понсе Эсекиэль • Эль-Гази Анвар • Балло Фоде

21 апреля. Стадион «Велодром» (Марсель).