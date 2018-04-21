«Марсель» дома сокрушил «Лилль» 

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своём поле уничтожил «Лилль», отгрузив в ворота соперника пять голов, ответить «доги» сумели только одним результативным ударом.
"Марсель" — «Лилль» — 5:1 Голы: Товен, 12 — 1:0, Товен, 30 (пенальти) — 2:0, Митроглу, 35 — 3:0, Митроглу, 38 — 4:0, Бензия, 54 — 4:1, Окампос, 68 — 5:1.
"Марсель": Пеле, Роланду (Замбо-Ангисса, 63), Рами, Сакаи (Амави, 22), Сарр, Пайет (Сансон, 79), Луис Густаво, Окампос, Лопес, Товен, Митроглу.
"Лилль": Коффи, Иэ, Мендиль, Малькюи, Сумаоро, Тиаго Мендес (Пепе, 46), Тиаго Майя, Биссума, Луис Араужо (Алонсо, 46), Бензия (Сумаре, 70), Мотиба.