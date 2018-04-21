«Марсель» дома сокрушил «Лилль»

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своём поле уничтожил «Лилль», отгрузив в ворота соперника пять голов, ответить «доги» сумели только одним результативным ударом.

"Марсель" — «Лилль» — 5:1 Голы: Товен, 12 — 1:0, Товен, 30 (пенальти) — 2:0, Митроглу, 35 — 3:0, Митроглу, 38 — 4:0, Бензия, 54 — 4:1, Окампос, 68 — 5:1.