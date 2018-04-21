Эндрю Хэммонд: Мы никогда не сдаемся

— Хочется играть в значимых матчах. Если ставки в поединке высоки, я стараюсь вывести свою игру на другой уровень. Сегодня у меня это получилось. Ребята бились, не хотели уступать. Даже когда счет стал 0:1, мы продолжали играть правильно. Это говорит о характере команды, что мы никогда не сдаемся. Думаю, что мы так сыграем и в шестом матче, — передает слова Хэммонда официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Хэммонд, отразивший 44 броска, был признан лучшим игроком дня.

Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Предаторз». Следующий матч состоится в Денвере в воскресенье в 02:00 по московскому времени.