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Стали известны номинанты на «Билл Мастертон Трофи»
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Стали известны номинанты на «Билл Мастертон Трофи» 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Нападающий «Нью-Джерси» Брайан Бойл, вратарь «Флориды» Роберто Луонго и форвард «Каролины»Джордан Стаал вошли в шорт-лист номинантов на награду «Билл Мастертон Трофи».
Бойл провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 23 (13 + 10) очка. Люонго сыграл 35 матчей в «регулярке», трижды сыграв на ноль и отразив в среднем 92,9% бросков. Стаал в текущем сезоне записал на свой счет 46 очков (19+27) в 79 играх регулярного чемпионата.
Победитель номинации будет назван на торжественной церемонии вручения наград, которая пройдет в Лас-Вегасе 20 июня. Напомним, «Билл Мастертон Трофи» вручается за «высокое спортивное мастерство и верность хоккею». В прошлом году приз завоевал Крэйг Андерсон из «Оттавы».
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