Стали известны номинанты на «Билл Мастертон Трофи»

Бойл провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 23 (13 + 10) очка. Люонго сыграл 35 матчей в «регулярке», трижды сыграв на ноль и отразив в среднем 92,9% бросков. Стаал в текущем сезоне записал на свой счет 46 очков (19+27) в 79 играх регулярного чемпионата.