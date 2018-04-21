В рамках 34-го тура чемпионата Франции по футболу «Генгам» дома играет с «Монако».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Генгам
Монако
Юнссон Карл-Юхан • Перейра Жонатан • Кербра Кристоф • Сорбон Жереми • Икоко Джордан • Дидо Этьен • Гренье Клеман • Бенезе Николя • Блас Людовик • Бриан Джимми • Тюрам Маркус
Запасные: Салибур Янис • Нгбакото Йени • Кайяр Марк-Орель • Фири Лебоганг • Коко Маркус • Ребошу Педру • Эбоа Феликс
Си Сейду • Туре Альмами • Глик Камил • Жемерсон де Жесус • Жорже Марко • Моутинью Жоау • Фабиньо Энрике • Рони Лопеш • Тилеманс Юри • Лемар Тома • Фалькао Радамель
Запасные: Раджи Андреа • Геззаль Рашид • Бошилья Габриэл • Н'Дорам Кевин • Бадьясиль Лоик • Дьякаби Адама • Силла Мусса
21 апреля. Стадион «Стад дю Рудуру» (Генгам).
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