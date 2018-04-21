Ещё
«Генгам» — «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Генгам» — «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 16 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках 34-го тура чемпионата Франции по футболу «Генгам» дома играет с «Монако».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Генгам
Монако
Юнссон Карл-Юхан • Перейра Жонатан • Кербра Кристоф • Сорбон Жереми • Икоко ДжорданДидо Этьен • Гренье Клеман • Бенезе Николя • Блас ЛюдовикБриан Джимми • Тюрам Маркус
Запасные: Салибур Янис • Нгбакото Йени • Кайяр Марк-Орель • Фири Лебоганг • Коко Маркус • Ребошу Педру • Эбоа Феликс
Си Сейду • Туре Альмами • Глик Камил • Жемерсон де Жесус • Жорже Марко • Моутинью Жоау • Фабиньо Энрике • Рони Лопеш • Тилеманс ЮриЛемар Тома • Фалькао Радамель
Запасные: Раджи Андреа • Геззаль РашидБошилья ГабриэлН'Дорам Кевин • Бадьясиль Лоик • Дьякаби Адама • Силла Мусса
21 апреля. Стадион «Стад дю Рудуру» (Генгам).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
Евро-футбол.Ру: последние новости
Перегудов: "Стадион "Динамо" готов принять один из следующих матчей сборной России" Гаджиев: "За РФПЛ следить интереснее, чем за "чемпионатом "Баварии" или "ПСЖ" Балаге: "Бавария" не хочет продавать Левандовского, но "Реал" готовит внушительную сумму"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП145
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»
В сборной России по хоккею все плохо20
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение