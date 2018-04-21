Болельщики и участники тестовой игры на «Волгоград-Арене» дали высокую оценку стадиону ЧМ

ВОЛГОГРАД, 21 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин /. Любители футбола и участники тестового матча на «Волгоград— Арене» между командами «Ротор-Волгоград» и «Луч-Энергия» поставили высокую оценку местному стадиону, который примет игры чемпионата мира 2018 года.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, матч посетило порядка 20 тысяч человек. По требованиям безопасности количество зрителей на тестовой игре было ограничено, были закрыты на вход некоторые трибуны, а также подтрибунные помещения.

При этом система безопасности на арене и на территории комплекса работала быстро и четко. Среднее время прохода одного человека через турникет и сотрудников безопасности составляло не более 20 секунд. Служба безопасности работала тщательно и внимательно по отношению к болельщикам, очереди при входе на стадион отсутствовали. Прошедшие на территорию стадиона зрители имели возможность показать свои футбольные навыки на практике в нескольких точках, а также посмотреть выступления народных коллективов и сфотографироваться с символикой чемпионата мира.

"Стадион — прекрасный, особенно порадовали виды. С одной стороны, можно посмотреть на нашу Волгу, с другой — на скульптуру «Родина-мать зовет». Поле — отличное, как на лучших стадионах мира", — поделился мнением с ТАСС болельщик «Ротора» Алексей.

Составы на матч объявляла диктор Ольга Пономарева , чей голос звучал на Центральном стадионе с 1969 по 2014 год.

Что касается транспорта, то зрители могли добраться до стадиона как на шаттлах, так и на общественном транспорте. Те же шаттлы после игры развезли болельщиков по районам города.

Блестящий стадион и поддержка болельщиков

Участники матча после завершения тестовой игры отметили высокий уровень организации, поддержку болельщиков и хорошее качество газона.

"Это прекрасный стадион, удобный для зрителей и футболистов. Великолепные раздевалки, разминочные зоны, мне есть с чем сравнивать. Я работал в сборной России на чемпионате мира в Японии и Южной Корее (2002 год — прим. ТАСС), наш стадион ни в чем не уступает тем аренам, а в чем— то и превосходит. «Волгоград-Арена» — это легкий стадион, который не давит", — сказал главный тренер клуба «Ротор— Волгоград» Сергей Павлов , отметив великолепную поддержку болельщиков.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в связи с требованиями безопасности тестовый матч смогли посетить порядка 20 тысяч зрителей (общая вместимость арены составляет 45 тысяч человек — прим. ТАСС). «Но если бы мы этого [ограничения] не сделали, то было бы и 45 тысяч», — сказал Бочаров.

Также губернатор рассказал, что тестовые матчи позволяют организаторам чемпионата мира и региону выявить некоторые моменты, которые требуют корректировки. Во время субботней игры Бочаров также заметил, что команда должна показывать «хороший футбол и давать результат на такой блестящей арене», а также поставил перед игроками задачу выйти в Российскую футбольную премьер-лигу.

Уникальность арены

"Волгоград-Арена" построена на месте бывшего Центрального стадиона, открытого в 1962 году и просуществовавшего 52 года. На нем выступали Фидель Кастро и солист Deep Purple Иэн Гиллан , футболисты «Нанта», «Лацио» и «Бордо». Здесь в 1995 году «Ротор» забил два гола в ворота "Манчестер Юнайтед" и выбил англичан из розыгрыша Кубка УЕФА . Последний официальный матч на прежнем стадионе был сыгран 15 мая 2014 года.

Арена является первым в России стадионом с вантовой системой кровли (при такой кровле несущими элементами является не массивные металлоконструкции, а прочные стальные канаты). На строительство стадиона и трибун потребовалось более 112 тысяч кубометров бетона, объем металлоконструкций составил около 12 тысяч тонн, из которых около трех тысяч — временные металлоконструкции. Общая длина стальных тросов вантовой системы кровли — около 7 км. Снаружи стадион построен по примерам лучших современных архитектурных решений, а в темное время суток на фасаде включается подсветка.

Особую гордость организаторов представляет газон, который был засеян в сентябре прошлого года. В ноябре 2017 года газон был прошит специальными нитями, благодаря чему должна снизиться травмоопасность покрытия и улучшиться его характеристика. Сам газон был выбран из канадских сортов райграс. Общие затраты на строительство стадиона составили порядка 17 млрд рублей, а единственным подрядчиком выступила компания «Стройтрансгаз»

После чемпионата мира вместимость стадиона планируется сократить до 35 тысяч зрителей. Следующий тестовый матч арена примет 2 мая, когда «Ротор-Волгоград» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Третьим тестовым матчем на стадионе будет финал Кубка России, который пройдет 9 мая.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На «Волгоград-Арене» состоятся четыре матча группового этапа турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).