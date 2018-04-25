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Сборные Москвы выиграли комбинированные эстафеты на ЧР по плаванию
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Сборные Москвы выиграли комбинированные эстафеты на ЧР по плаванию 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ИА PenzaNews
В Москве завершился чемпионат России по плаванию Среди женщин на дистанции 100 метров вольным стилем победила Мария Каменева. В комбинированных эстафетах 4х100 метров и среди женщин, и среди мужчин не было равных представителям Москвы.
Плавание. Чемпионат России. Москва Женщины Вольный стиль. 100 м 1. Мария Каменева (Санкт-Петербург/Оренбургская область) — 54,35. 2. Вероника Андрусенко (Санкт-Петербург) — 54,47. 3. Арина Опёнышева (Красноярский край) — 54,68.
Комбинированная эстафета 4х100 м 1. Москва (Дарья Васькина, Светлана Чимрова, Ника Годун, Розалия Насретдинова) — 4.03,76. 2. Санкт-Петербург (Дарья Копачева, Екатерина Шапаникова, Дарья Чикунова, Вероника Андрусенко) — 4.04,48. 3. Свердловская область (Дарья Устинова, Валентина Балахонцева, Анна Белоусова, Валерия Саламатина) — 4.07,64. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м 1. Москва (Климент Колесников, Евгений Коптелов, Антон Чупков, Владимир Морозов) — 3.32,55. 2. Санкт-Петербург (Павел Татаренко, Александр Попков, Кирилл Пригода, Андрей Минаков) — 3.35,50. 3. Калужская область (Сергей Фесиков, Николай Скворцов, Андрей Николаев, Михаил Вековищев) — 3.36,50.
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