Гол Политано принёс «Сассуоло» победу над «Фиорентиной»

«Сассуоло» победил «Фиорентину» в матче 34-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Сассуоло на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Сассуоло», набрав 37 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Фиорентина» (51) — на 9-й строчке.

В следующем туре «Сассуоло» на выезде сыграет с «Кротоне», а «Фиорентина» на своём поле примет «Наполи». Обе встречи пройдут 29 апреля.