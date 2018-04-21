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Гол Политано принёс «Сассуоло» победу над «Фиорентиной»
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Гол Политано принёс «Сассуоло» победу над «Фиорентиной» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Сассуоло» победил «Фиорентину» в матче 34-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Сассуоло на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч был забит на 41-й минуте поединка. Его автором стал нападающий Маттео Политано, отличившийся после передачи полузащитника Клода Адьяпонга.
«Сассуоло», набрав 37 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Фиорентина» (51) — на 9-й строчке.
В следующем туре «Сассуоло» на выезде сыграет с «Кротоне», а «Фиорентина» на своём поле примет «Наполи». Обе встречи пройдут 29 апреля.
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