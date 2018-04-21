«Фиорентина» в меньшинстве проиграла «Сассуоло»

«Сассуоло» продолжает удивлять успешной игрой в итальянской лиге. Бывший аутсайдер не проигрывает в весенней части сезона. Победа над «Фиорентиной» (1:0) в 34-м туре Серии А стала очередным успехом команды. Правда, «фиалки» больше часа игрового времени провели в меньшинстве.

Протокол игры

Сассуоло

Фиорентина

21 апреля. Стадион «Читта-дель-Триколоре».