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«Фиорентина» в меньшинстве проиграла «Сассуоло»
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«Фиорентина» в меньшинстве проиграла «Сассуоло» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Сассуоло» продолжает удивлять успешной игрой в итальянской лиге. Бывший аутсайдер не проигрывает в весенней части сезона. Победа над «Фиорентиной» (1:0) в 34-м туре Серии А стала очередным успехом команды. Правда, «фиалки» больше часа игрового времени провели в меньшинстве.
Протокол игры
Сассуоло
Фиорентина
(1:0) Политано Маттео 41'
Консильи Андреа • Лемос Маурисио 47' 76' (Дель Орко Кристиан (76') • Ачерби Франческо • Пелузо Федерико 34' • Адьяпонг Клод 73' • Миссироли Симоне • Маньянелли Франческо • Дункан Альфред • Рожерио да Силва 88' • Берарди Доменико 43' 64' (Рагуза Антонио (64') • Политано Маттео 84' (Матри Алессандро (84')
Запасные: Биондини Давид • Пеголо Джанлука • Бабакар Хоума • Летсерт Тимо • Маццители Лука • Кассата Франческо • Пьерини Николас • Марсон Леонардо • Фраттези Давиде
Дронговски Бартломей • Лорини Венсан 42' • Миленкович Никола • Уго Витор • Оливера Максимильяно 56' (Диаш Жиль (56') • Верету Жордан • Дабо Брайан 6' 30' • Бенасси Марко 90' • Кьеза Федерико 73' (Гаспар Бруну (73') • Фальчинелли Диего • Сапонара Риккардо 56' (Симеоне Джованни (56')
Запасные: Бираги Кристиано • Эйссерик ВалентинКристофоро Себастьян • Христов Петко • Черофолини Микеле • Гори Габриэле • Раньери Лука
21 апреля. Стадион «Читта-дель-Триколоре».
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