«Анжи» уступил дома «Уралу» и рискует опуститься в зону вылета по итогам тура

В матче 27-го тура РФПЛ «Анжи» на домашнем стадионе уступил «Уралу», пропустив гол в концовке встречи.

Протокол игры

21 апреля. Стадион «Анжи-Арена» (Махачкала).

В прошлом туре «Урал» добился победы над "Спартаком" (2:1) в матче открытия «Екатеринбург Арены». Беспроигрышная серия уральцев продлилась до четырех матчей, и команде Александра Тарханова явно не хотелось оступиться в матче с «Анжи». Дела махачкалинцев в чемпионате идут намного хуже — у них равное количество очков с предпоследним «Тосно» (24).

Играть остается все меньше, а каждая потеря очков может отправить прямиком в зону вылета. Три последних тура «Анжи» играл с лидерами чемпионата — с «Краснодаром» (1:1), «Спартаком» (1:4) и "Зенитом" (0:1). Теперь команду Вадима Скрипченко ожидает серия из матчей, в которых бороться за очки реальней.

46` Начался второй тайм #АнжиУрал pic.twitter.com/F9jMnvWoeD

— ФК «Анжи» (@fc_anji) 21 апреля 2018 г.

Большее преимущество на протяжении всего матча было на стороне «Урала». Гостям удавались быстрые комбинации, благодаря которым юркие футболисты атаки регулярно проникали в чужую штрафную площадь. После перерыва уральцы еще больше прибавили — работы у Гиорги Лории было очень много. На 53-й минуте в затяжной атаке Эрик Бикфалви дважды пробивал по воротам «Анжи», но оба раза грузинский голкипер чудом выручал своих.

Махачкалинцы отвечали и своими атаками, но достаточно редкими. Самый верный шанс хозяева не реализовали во второй половине первого тайма — Арсен Хубулов с линии штрафной плотно пробил в угол, Ярослав Годзюр парировал мяч в сторону, но на добивание не успел Владимир Полуяхтов. Еще один замечательный момент едва не реализовал Александр Прудников на 77-й минуте, не дотянувшись до мяча после хорошего паса Пауля Антона.

Ближе к концу матча темп стал падать, хотя напряжение по-прежнему витало в воздухе. «Анжи» очень нужна была победа, да и «Урал» не собирался уступать, сохраняя мотивацию занять шестую строчку в Премьер-лиге. К несчастью махачкалинцев травмировался голкипер Лория, вынужденно покинувший поле. Его место на поле занял Александр Будаков, не сумевший отстоять на ноль. На 83-й минуте вновь проявил себя Бикфалви, прекрасным дальним ударом закинув мяч за шиворот голкиперу. Для румына этот гол стал третьим в последних трех матчах, и всякий раз он забивал в последнюю десятиминутку.

"Уралу" удалось завершить дело победой, несмотря на давление «Анжи» на последних минутах. Уральцы набрали 36 очков и поднялись на шестое место, хотя «Арсенал» и «Уфа» еще своих маттчей не сыграли. В следующем туре «Анжи» сыграет в Туле с «Арсеналом», а «Урал» пожалует в гости к «Ахмату». Если «Тосно» в матче с «Амкаром» наберет очки, то опередит «Анжи» в таблице, покинув зону вылета.