В Волгограде рядом с Орловским карьером нашли десятки мертвых коров

Трупы коров нашли недалеко от Орловского песчаного карьера жители Волгограда. По словам горожан, под открытым небом в городской черте разлагаются десятки мертвых животных.

Фотографии с мертвыми коровами, разбросанными на открытой территории, сегодня в популярном сообществе в социальной сети опубликовал житель Волгограда. По словам молодого человека, сделавшего пост, туши животных оказались выброшены в нескольких метрах от установленного в 2015 году активистами «Бессмертного полка» памятника.

— На этом месте 27.04.2015 был обнаружен красноармеец Рябко Кузьма Алексеевич, погибший в бою за Родину, — гласит табличка на черном памятнике.

Кем были выброшены мертвые животные в городской черте, и почему они не были захоронены в скотомогильнике, теперь предстоит разбираться специалистам.