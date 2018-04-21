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В Волгограде рядом с Орловским карьером нашли десятки мертвых коров
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В Волгограде рядом с Орловским карьером нашли десятки мертвых коров 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Трупы коров нашли недалеко от Орловского песчаного карьера жители Волгограда. По словам горожан, под открытым небом в городской черте разлагаются десятки мертвых животных.
Фотографии с мертвыми коровами, разбросанными на открытой территории, сегодня в популярном сообществе в социальной сети опубликовал житель Волгограда. По словам молодого человека, сделавшего пост, туши животных оказались выброшены в нескольких метрах от установленного в 2015 году активистами «Бессмертного полка» памятника.
— На этом месте 27.04.2015 был обнаружен красноармеец Рябко Кузьма Алексеевич, погибший в бою за Родину, — гласит табличка на черном памятнике.
Кем были выброшены мертвые животные в городской черте, и почему они не были захоронены в скотомогильнике, теперь предстоит разбираться специалистам.
Недавно под Волгоградом — около села Усть-Погожье Дубовского района — местными жителями так же были найдены десятки мертвых лошадей и коров. После сообщения об этом на сайте V1.ru на место выезжали специалисты областного комитета ветеринарии. Хозяева умерших по неизвестным причинам животных были установлены. Им выписали штраф, а пробы, собранные на месте, отправили на экспертизу. Не исключено, что причиной гибели скота могла стать сибирская язва.
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