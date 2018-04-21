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«Монако» проиграл «Генгаму», «Тулуза» победила «Анже»
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«Монако» проиграл «Генгаму», «Тулуза» победила «Анже» 

Чемпионат.com 58 минут назад
«Генгам» победил «Монако» в матче 34-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе «Генгама» голы забили нападающие Джимми Бриан и Марку Тюрам, а также хавбек Этьен Дидо. Автором единственного мяча «Монако» стал защитник Алмами Туре.
В других поединках 34-го тура «Тулуза» на своём поле победила «Анже» (2:0), «Страсбург» в гостях уступил «Амьену» (1:3), а «Метц» дома сыграл вничью с «Каном» (1:1).
Турнирную таблицу французского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
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