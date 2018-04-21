«Монако» проиграл «Генгаму», «Тулуза» победила «Анже»

«Генгам» победил «Монако» в матче 34-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Генгама» голы забили нападающие Джимми Бриан и Марку Тюрам, а также хавбек Этьен Дидо . Автором единственного мяча «Монако» стал защитник Алмами Туре.

В других поединках 34-го тура «Тулуза» на своём поле победила «Анже» (2:0), «Страсбург» в гостях уступил «Амьену» (1:3), а «Метц» дома сыграл вничью с «Каном» (1:1).

Турнирную таблицу французского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».