Гол Тюрама-младшего помог «Генгаму» победить «Монако»

«Монако» уступил «Генгаму» в матче 34-го тура чемпионата Франции. За «Генгам» последний мяч забил Маркус Тюрам, сын чемпиона мира и Европы, рекордсмена сборной Франции по матчам Лилиана Тюрама.

"Монако" сохранил вторую строчку в турнирной таблице, но отставание «Лиона» и «Марселя» сократилось до 1 очка. Напомним, что «ПСЖ» досрочно стал чемпионом страны.

Чемпионат Франции

Лига 1 34-й тур "Генгам" — «Монако» — 3:1 (2:0)

Голы: Бриан, 22 — с пенальти (1:0). Дидо, 34 (2:0). Тюрам, 47 (3:0). Туре, 63 (3:1).

"Генгам": Юнссон, Мартинс Перейра, Сорбон, Кербрат, Икоко, Дидо (Фири, 79), Гренье (Коко, 87), Бенезе, Блас, Бриан, Тюрам (Н`Гбакото, 79).

Предупреждения: Диакаби, 23. Фабинью, 64.

Удаление: Жемерсон, 21.

Судья: Мийо.

21 апреля. Генгам. Стадион «Stade du Roudourou».

"Тулуза" — «Анже» — 2:0 (1:0)

Голы: Саного, 42 (1:0). Градель, 60 — с пенальти (2:0).

"Амьен" — «Страсбур» — 3:1 (1:0)

Голы: Монкондюи, 45 (1:0). Манзала, 79 (2:0). Какюта, 90+2 (3:0). Саади, 90+4 (3:1).

"Метц" — «Кан» — 1:1 (0:0)

Голы: Да Силва, 71 — в свои ворота (1:0). Деминге, 73 (1:1).