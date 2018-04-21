«Балтика» оступилась в домашнем матче с «Химками» 

В последнем субботнем матче 34-го тура ФНЛ «Балтика» принимала «Химки». Калининградцы не смогли вскрыть оборону подмосковного клуба и потеряли важные 2 очка в споре за четвертое место — 0:0.
У «Балтики» 57 очков, столько же у «Тамбова».
Протокол игры
Балтика
ФК Химки
Помазан Евгений • Торбинский Дмитрий 85' (Джалилов Алишер (85') • Магаль Руслан 70' (Каленкович Виталий (70') • Шахов Виталий • Крючков Владислав • Логашов Арсений • Григорьев Максим • Шешуков Александр • Свежов Виктор 70' (Голышев Павел (70') • Себаи Сенин • Касьян Александр
Запасные: Яго Сильва • Джалилов Искандар • Тимошин Никита • Почивалин Валерий • Лантратов Илья • Шевчук Денис
Исупов Вячеслав • Лисинков Айдар • Заика Кирилл • Шумских Алексей • Данилкин Егор • Мостовой Андрей • Талалай Денис • Поярков Денис • Веркашанский Сергей 87' (Яковлев Максим (87') • Машуков Ислам 81' (Радченко Александр (81') • Петрусёв Михаил 69' (Алибеков Муталип (69')
Запасные: Книга Денис • Зубарев Владимир • Яковлев Андрей • Алиев Камран
21 апреля.