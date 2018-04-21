«Балтика» оступилась в домашнем матче с «Химками»

В последнем субботнем матче 34-го тура ФНЛ «Балтика» принимала «Химки». Калининградцы не смогли вскрыть оборону подмосковного клуба и потеряли важные 2 очка в споре за четвертое место — 0:0.

У «Балтики» 57 очков, столько же у «Тамбова».

Протокол игры

Балтика

ФК Химки

21 апреля.