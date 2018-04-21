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«Балтика» оступилась в домашнем матче с «Химками»
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«Балтика» оступилась в домашнем матче с «Химками» 

Евро-футбол.Ру 49 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В последнем субботнем матче 34-го тура ФНЛ «Балтика» принимала «Химки». Калининградцы не смогли вскрыть оборону подмосковного клуба и потеряли важные 2 очка в споре за четвертое место — 0:0.
У «Балтики» 57 очков, столько же у «Тамбова».
Протокол игры
Балтика
ФК Химки
Помазан Евгений • Торбинский Дмитрий 85' (Джалилов Алишер (85') • Магаль Руслан 70' (Каленкович Виталий (70') • Шахов ВиталийКрючков ВладиславЛогашов АрсенийГригорьев МаксимШешуков АлександрСвежов Виктор 70' (Голышев Павел (70') • Себаи Сенин • Касьян Александр
Запасные: Яго Сильва • Джалилов ИскандарТимошин НикитаПочивалин ВалерийЛантратов ИльяШевчук Денис
Исупов ВячеславЛисинков АйдарЗаика Кирилл • Шумских Алексей • Данилкин ЕгорМостовой Андрей • Талалай Денис • Поярков ДенисВеркашанский Сергей 87' (Яковлев Максим (87') • Машуков Ислам 81' (Радченко Александр (81') • Петрусёв Михаил 69' (Алибеков Муталип (69')
Запасные: Книга Денис • Зубарев ВладимирЯковлев Андрей • Алиев Камран
21 апреля.
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