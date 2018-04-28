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Комитет РФС по этике пригласил Авдонченко и Кадиева на рассмотрение их дел 4 мая
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Комитет РФС по этике пригласил Авдонченко и Кадиева на рассмотрение их дел 4 мая 

ТАСС 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике пригласил члена исполкома Наталью Авдонченко и президента махачкалинского «Анжи» Османа Кадиева на заседание органа, которое состоится 4 мая. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Семен Андреев.
"Мы их пригласили, это обязательно, дальше уже их дело. Пусть они сами или их представители приезжают", — сказал Андреев.
Ранее бюро исполкома РФС посчитало нарушающими корпоративную этику слова Авдонченко в адрес главы департамента судейства и инспектирования организации Андрея Будогосского, который 17 апреля был отправлен в отставку со своего поста. Временно исполняющим обязанности главы департамента стал Александр Егоров.
Кадиев после матча 27-го тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом", который прошел 21 апреля в Каспийске и завершился победой гостей со счетом 1:0, нецензурно высказался, что попало в трансляцию встречи на телеканале «Наш футбол». Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС через исполняющего обязанности президента организации Александра Алаева передал дело Кадиева в комитет по этике.
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