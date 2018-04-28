Комитет РФС по этике пригласил Авдонченко и Кадиева на рассмотрение их дел 4 мая

"Мы их пригласили, это обязательно, дальше уже их дело. Пусть они сами или их представители приезжают", — сказал Андреев.

Ранее бюро исполкома РФС посчитало нарушающими корпоративную этику слова Авдонченко в адрес главы департамента судейства и инспектирования организации Андрея Будогосского, который 17 апреля был отправлен в отставку со своего поста. Временно исполняющим обязанности главы департамента стал Александр Егоров