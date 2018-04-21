Борьба за второе место обостряется: «Монако» проиграл «Генгаму»

В тридцать четвёртом туре чемпионата Франции «Монако» проиграл «Генгаму».

Протокол игры

Генгам

Монако

(3:0) Тюрам Маркус 47'

63' Туре Альмами (3:1)

Запасные: Салибур Янис • Кайяр Марк-Орель • Ребошу Педру • Эбоа Феликс

21 апреля. Стадион «Стад дю Рудуру» (Генгам).

Выходя на матч с «Генгамом», футболисты «Монако» уже знали, что «Марсель» и «Лион» одержали победы. Два «Олимпика» вплотную приблизились к команде Леонарду Жардима, идущей на втором месте, а потому ей кровь из носу нужно было обыгрывать на выезде крепкий «Генгам». Коллектив Антуана Камбуаре, в свою очередь, также рассчитывал добиться успеха, ведь он борется за место в Лиге Европы.

Ключевым моментом матча стало удаление Жемерсона. Защитник «Монако» рукой остановил мяч, который летел в ворота после удара Маркуса Тюрама. Монегаски понесли двойное наказание: Жемерсон оставил команду в меньшинстве, а Джимми Бриан чётко реализовал пенальти. На кураже «Генгам» продолжал атаковать и вскоре забил просто фантастический гол. Подача слева с углового пришлась на подступы к штрафной площади, откуда с лёта под дальнюю штангу пробил Дидо! Такие домашние заготовки нам нужны.

Сразу после перерыва команда Антуана Камбуаре провела третий гол и убила интригу. Игрок хозяев пропустил мяч на партнёра, после чего Джимми Бриан точно пробил по воротам метров с пятнадцати. Численное меньшинство не помешало «Монако» отквитать один мяч в средине второй половины. После подачи из глубины со штрафного Альмами Туре выиграл верховую борьбу и головой пробил под перекладину! И всё-таки интригой не пахло. «Генгам» смотрелся лучше и создавал моменты. В одном из них Фабиньо едва не отметился автоголом, но за гостей сыграла штанга.

Итоговый счёт — 3:1. «Монако» проиграл «Генгаму» и теперь опережает «Марсель» и «Лионом» только на одно очко. Борьба за второе место, которое позволяет стартовать в Лиге чемпионов сразу с группового этапа, обостряется.