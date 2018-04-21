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Борьба за второе место обостряется: «Монако» проиграл «Генгаму»
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Борьба за второе место обостряется: «Монако» проиграл «Генгаму» 

Евро-футбол.Ру 49 минут назад
В тридцать четвёртом туре чемпионата Франции «Монако» проиграл «Генгаму».
Протокол игры
Генгам
Монако
(1:0) Бриан Джимми 22'
(2:0) Дидо Этьен 34'
(3:0) Тюрам Маркус 47'
63' Туре Альмами (3:1)
Юнссон Карл-Юхан • Перейра Жонатан • Кербра Кристоф • Сорбон Жереми • Икоко Джордан • Дидо Этьен 79' (Нгбакото Йени (79') • Блас Людовик • Бриан Джимми • Гренье Клеман 87' (Коко Маркус (87') • Бенезе Николя • Тюрам Маркус 79' (Фири Лебоганг (79')
Запасные: Салибур Янис • Кайяр Марк-Орель • Ребошу Педру • Эбоа Феликс
Си Сейду • Туре Альмами • Глик Камил • Жемерсон де Жесус 21' • Жорже Марко 81' (Серрано Жульен (81') • Тилеманс Юри 36' (Н'Дорам Кевин (36') • Фабиньо Энрике 64' • Рони Лопеш • Моутинью Жоау • Лемар Тома • Дьякаби Адама 23' 63' (Силла Мусса (63')
Запасные: Раджи Андреа • Геззаль РашидБошилья Габриэл • Бадьясиль Лоик
21 апреля. Стадион «Стад дю Рудуру» (Генгам).
Выходя на матч с «Генгамом», футболисты «Монако» уже знали, что «Марсель» и «Лион» одержали победы. Два «Олимпика» вплотную приблизились к команде Леонарду Жардима, идущей на втором месте, а потому ей кровь из носу нужно было обыгрывать на выезде крепкий «Генгам». Коллектив Антуана Камбуаре, в свою очередь, также рассчитывал добиться успеха, ведь он борется за место в Лиге Европы.
Ключевым моментом матча стало удаление Жемерсона. Защитник «Монако» рукой остановил мяч, который летел в ворота после удара Маркуса Тюрама. Монегаски понесли двойное наказание: Жемерсон оставил команду в меньшинстве, а Джимми Бриан чётко реализовал пенальти. На кураже «Генгам» продолжал атаковать и вскоре забил просто фантастический гол. Подача слева с углового пришлась на подступы к штрафной площади, откуда с лёта под дальнюю штангу пробил Дидо! Такие домашние заготовки нам нужны.
Сразу после перерыва команда Антуана Камбуаре провела третий гол и убила интригу. Игрок хозяев пропустил мяч на партнёра, после чего Джимми Бриан точно пробил по воротам метров с пятнадцати. Численное меньшинство не помешало «Монако» отквитать один мяч в средине второй половины. После подачи из глубины со штрафного Альмами Туре выиграл верховую борьбу и головой пробил под перекладину! И всё-таки интригой не пахло. «Генгам» смотрелся лучше и создавал моменты. В одном из них Фабиньо едва не отметился автоголом, но за гостей сыграла штанга.
Итоговый счёт — 3:1. «Монако» проиграл «Генгаму» и теперь опережает «Марсель» и «Лионом» только на одно очко. Борьба за второе место, которое позволяет стартовать в Лиге чемпионов сразу с группового этапа, обостряется.
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