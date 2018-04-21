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«Милан» в большинстве проиграл последней команде Серии А
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«Милан» в большинстве проиграл последней команде Серии А 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Tuttosport
«Милан» на своем поле потерпел поражение от «Беневенто» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
Автором единственного гола в составе «Беневенто» стал нападающий Пьетро Йемелло, отличившийся на 29-й минуте.
За десять минут до конца основного времени игры гости остались в меньшинстве: форвард Шейк Диабате получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Однако «Милан» не сумел этим воспользоваться.
После 34-го тура «росонерри» занимают шестое место в турнирной таблице с 54 очками. «Беневенто», в активе которого 17 баллов, располагается на последней строчке Серии А.
Италия. Серия А. 34-й тур "Милан" (Милан) — «Беневенто» (Беневенто) — 0:1 Голы: 0:1 — Йемелло — 29
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