«Милан» в большинстве проиграл последней команде Серии А

«Милан» на своем поле потерпел поражение от «Беневенто» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт"

Автором единственного гола в составе «Беневенто» стал нападающий Пьетро Йемелло , отличившийся на 29-й минуте.

За десять минут до конца основного времени игры гости остались в меньшинстве: форвард Шейк Диабате получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Однако «Милан» не сумел этим воспользоваться.

После 34-го тура «росонерри» занимают шестое место в турнирной таблице с 54 очками. «Беневенто», в активе которого 17 баллов, располагается на последней строчке Серии А.

Италия. Серия А. 34-й тур "Милан" (Милан) — «Беневенто» (Беневенто) — 0:1 Голы: 0:1 — Йемелло — 29