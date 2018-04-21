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«Милан» проиграл «Беневенто» на «Сан-Сиро»
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«Милан» проиграл «Беневенто» на «Сан-Сиро» 

Чемпионат.com 12 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Милан» проиграл «Беневенто» в матче 34-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 29-й минуте забил нападающий Пьетро Йемелло. На 80-й минуте «Беневенто» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил форвард Шейк Диабате, однако россонери не сумели уйти от поражения. Серия без побед «Милана» в чемпионате достигла шести матчей.
«Милан» (54 очка) занимает шестое место в таблице Серии А, «Беневенто» (17) — последнее.
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