«Милан» проиграл «Беневенто» на «Сан-Сиро»

«Милан» проиграл «Беневенто» в матче 34-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 29-й минуте забил нападающий Пьетро Йемелло . На 80-й минуте «Беневенто» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил форвард Шейк Диабате, однако россонери не сумели уйти от поражения. Серия без побед «Милана» в чемпионате достигла шести матчей.

«Милан» (54 очка) занимает шестое место в таблице Серии А, «Беневенто» (17) — последнее.