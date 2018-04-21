«Кардифф» приблизился к Премьер-лиге 

"Евро-Футбол.ру" рассказывает о наиболее интересных матчах 44-го тура Чемпионшипа.
Протокол игры
Болтон
Вулверхэмптон
16' Дуглас Барри (0:1)
45' Афобе Беник (0:2)
53' Жота Диогу (0:3)
66' Коди Конор (0:4)
Алнвик Бен • Фланаган Джон • Уитер Дэвид 56' • Биверс Марк • Робинсон Энтони • Пратли Даррен 58' (Вела Джошуа (58') • Генри Карл • Фелипп Мораис • Амеоби Сэм • Бакли Уилл 65' (Нун Крэйг (65') • Ле Фондре Адам 79' (Клаф Зак (79')
Запасные: Тэйлор Эндрю • Уилбрахам Аарон • Бурк Рис • Ховард Марк
Радди Джон • Батт Дэнни 46' • Коди Конор • Боли Вийи • Доэрти Мэтт • Невеш Рубен • Саисс Ромен 81' (Н'Диайе Альфред (81') • Дуглас Барри • Кошта Элдер • Афобе Беник 68' (Бонатини Леонардо (68') • Жота Диогу 68' (Гиббс-Уайт Морган (68')
Запасные: Беннетт Райан • Родерик Миранда • Хаус Кортни • Норрис Уилл
21 апреля. Стадион «Макрон Стэдиум».
Неделю назад «Вулверхэмптон» гарантировал выход в Премьер-лигу, а теперь команда Нуну Эшпириту обеспечила себе титул Чемпионшипа. «Волки» на выезде не оставили никаких шансов «Болтону», забив сопернику четыре безответных мяча.
Протокол игры
Миллуолл
Фулхэм
46' Сесеньон Райан (0:1)
56' Макдоналд Кевин (0:2)
89' Митрович Александр (0:3)
Арчер Джордан • Ромео Мэлон 87' (О’Брайен Эйден (87') • Хатчинсон Шон 62' • Купер Джейк • Мередит Джеймс 77' (Кэхилл Тим (77' 88') • Уоллас Джед 82' • Уильямс Шон • Сэвилл Джордж • Маршалл Бен 65' (Эллиотт Том (65') • Морисон Стив • Грегори Ли 90'
Запасные: Шекел Джейсон • Танниклифф Райан • Оньединма Фред • Мартин Дэвид
Беттинелли Маркус • Фредерикс Райан 90' (Кристи Сайрус (90') • Одуа Денис • Рим Тим 71' • Таргет Мэтт • Йохансен Стефан • Макдоналд Кевин • Кэрни Том • Пиазон Лукас 83' (Калаш Томаш (83') • Митрович Александр • Сесеньон Райан
Запасные: Фонте Руй • Баттон Дэвид • Норвуд Оливер • Кебано Нескенс • Камара Абубакар
20 апреля. Стадион «Ден» (Лондон).
"Фулхэм" на выезде разнёс «Миллуолл», забив три гола после перерыва. От заветного второго места, на котором располагается «Кардифф», команда Славиши Йокановича отстаёт на одно очко. При этом у валлийцев есть игра в запасе, поэтому «дачникам» будет сложно заполучить прямой билет в Премьер-лигу.
Протокол игры
Дерби
Мидлсбро
20' Бешич Мухамед (0:1)
70' Ассомбалонга Бритт (0:2)
(1:2) Наджент Дэвид 90'
Карсон Скотт • Кио Ричард • Дэвис Кёртис • Форсайт Крэйг • Уисдом Андре • Хаддлстоун Том 36' 71' (Хансон Джейми (71' 84') • Джонсон Брэдли • Ульссон Маркус 63' (Вайманн Андреас (63') • Лоуренс Том • Выдра Матей 63' (Палмер Кейси (63') • Наджент Дэвид 16'
Запасные: Пирс Алекс • Джером Кэмерон • Ледли Джо • Келле Роос
Рэндолф Даррен • Шоттон Райан • Айяла Даниэль • Гибсон Бен • Фрэнд Джордж • Клэйтон Адам 1' • Бешич Мухамед 81' (Лидбиттер Грант (81') • Траоре Адама 32' • Хаусон Джонатан • Даунинг Стюарт 85' (Фабио да Сильва (85') • Ассомбалонга Бритт
Запасные: Крэйни Мартин • Константопулос Димитриос • Джонсон Марвин • Фрай Даэл • Харрисон Джек
21 апреля. Стадион «Прайд Парк» (Дерби).
"Мидлсбро" добыл важнейшую гостевую победу над «Дерби». Три очка позволили команде Тони Пьюлиса закрепиться в топ-6. Скорее всего, «боро» будет бороться за место в Премьер-лиге в плей-офф.
Протокол игры
Ипсвич
25' Хурихан Конор (0:1)
57' Граббан Льюис (0:2)
78' Граббан Льюис (0:3)
82' Лэнсбери Генри (0:4)
Бялковски Бартош • Спенс Джордан • Картер-Викерс Кэмерон • Кнудсен Йонас • Уорд Грант 42' • Скьюз Коул • Хайам Люк 76' (Бен Фолами (76') • Нидам Тристан 74' (Коннолли Каллум (74') • Кенлок Майлз • Целина Берсант 56' (Сирс Фредди (56') • Уогхорн Мартин
Запасные: Смит Крис • Карайоль Мустафа • Глисон Стивен • Кроу Майкл
Джонстон Сэм • Эль-Мухамади Ахмед • Честер Джеймс • Единак Майл • Тейлор Нил 65' (Хоган Скотт (65') • Уилан Гленн • Онома Джошуа • Бьярнасон Биркир • Хурихан Конор 74' (Лэнсбери Генри (74') • Грилиш Джек • Граббан Льюис 83' (Адома Альберт (83')
Запасные: Самба Вежани • Снодграсс Роберт • Банн Марк • Бри Джеймс
21 апреля. Стадион «Портман Роад» (Ипсвич).
"Астон Вилла" не оставила ни малейших шансов «Ипсвичу». Когда «трактористы» остались в меньшинстве, стало понятно, что бирмингемцы своего не упустят. Несмотря на победу, шансы «вилланов» получить прямую путёвку в Премьер-лигу очень низки. С большой долей вероятности «Астон Вилла» выступит в плей-офф.
Протокол игры
Кардифф Сити
Ноттингем Форест
(1:0) Моррисон Шон 35'
50' Бридкатт Лайам (1:1)
(2:1) Гуннарссон Арон 74'
Этеридж Нейл • Пелтьер Ли 46' (Бамба Сулейман (46') • Моррисон Шон • Манга Экеле • Беннетт Джо • Роллс Джо • Гуннарссон Арон • Брайсон Крэйг 87' (Патерсон Каллум (87') • Мендес-Лейнг Натаниэл 71' (Вилдсхут Янник (71') • Зохоре Кеннет • Хойлетт Джуниор
Запасные: Пилкингтон Энтони • Мэдин Гари • Мёрфи Брайан • Груйич Марко
Капино Стефанос • Личай Эрик • Фигейреду Тобиаш 60' (Мансьенн Майкл (60' 73') • Фокс Дэниэл • Осборн Бен • Бридкатт Лайам 71' (Гедиура Адлен (71') • Колбэк Джек • Уотсон Бен 74' • Matty Cash • Ben Brereton • Лолли Джо 81' (Веллиос Апостолос (81')
Запасные: Бухалакис Андреас • Дариква Тендайи • Дауэлл Киран • Jordan Smith IV 21 апреля. Стадион «Кардифф Сити Стэдиум» (Кардифф).
"Кардифф Сити" обыграл «Ноттингем Форест» и вернулся на второе место, имея при этом матч в запасе. Судьба второй прямой путёвки в Чемпионшип целиком и полностью находится в руках валлийцев.