«Кардифф» приблизился к Премьер-лиге

"Евро-Футбол.ру" рассказывает о наиболее интересных матчах 44-го тура Чемпионшипа.

Протокол игры

Болтон

Вулверхэмптон

16' Дуглас Барри (0:1)

45' Афобе Беник (0:2)

53' Жота Диогу (0:3)

Запасные: Тэйлор Эндрю • Уилбрахам Аарон • Бурк Рис • Ховард Марк

21 апреля. Стадион «Макрон Стэдиум».

Неделю назад «Вулверхэмптон» гарантировал выход в Премьер-лигу, а теперь команда Нуну Эшпириту обеспечила себе титул Чемпионшипа. «Волки» на выезде не оставили никаких шансов «Болтону», забив сопернику четыре безответных мяча.

Протокол игры

Миллуолл

Фулхэм

56' Макдоналд Кевин (0:2)

20 апреля. Стадион «Ден» (Лондон).

"Фулхэм" на выезде разнёс «Миллуолл», забив три гола после перерыва. От заветного второго места, на котором располагается «Кардифф», команда Славиши Йокановича отстаёт на одно очко. При этом у валлийцев есть игра в запасе, поэтому «дачникам» будет сложно заполучить прямой билет в Премьер-лигу.

Протокол игры

Дерби

Мидлсбро

70' Ассомбалонга Бритт (0:2)

Запасные: Пирс Алекс • Джером Кэмерон • Ледли Джо • Келле Роос

Запасные: Крэйни Мартин • Константопулос Димитриос • Джонсон Марвин • Фрай Даэл • Харрисон Джек

21 апреля. Стадион «Прайд Парк» (Дерби).

"Мидлсбро" добыл важнейшую гостевую победу над «Дерби». Три очка позволили команде Тони Пьюлиса закрепиться в топ-6. Скорее всего, «боро» будет бороться за место в Премьер-лиге в плей-офф.

Протокол игры

Ипсвич

78' Граббан Льюис (0:3)

82' Лэнсбери Генри (0:4)

21 апреля. Стадион «Портман Роад» (Ипсвич).

"Астон Вилла" не оставила ни малейших шансов «Ипсвичу». Когда «трактористы» остались в меньшинстве, стало понятно, что бирмингемцы своего не упустят. Несмотря на победу, шансы «вилланов» получить прямую путёвку в Премьер-лигу очень низки. С большой долей вероятности «Астон Вилла» выступит в плей-офф.

Протокол игры

Кардифф Сити

Ноттингем Форест

50' Бридкатт Лайам (1:1)

Запасные: Бухалакис Андреас • Дариква Тендайи • Дауэлл Киран • Jordan Smith IV 21 апреля. Стадион «Кардифф Сити Стэдиум» (Кардифф).

"Кардифф Сити" обыграл «Ноттингем Форест» и вернулся на второе место, имея при этом матч в запасе. Судьба второй прямой путёвки в Чемпионшип целиком и полностью находится в руках валлийцев.