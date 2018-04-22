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Штёгер назвал причину отстранения капитана «Боруссии»
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Штёгер назвал причину отстранения капитана «Боруссии» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Петер Штёгер назвал причину отсутствия в стартовом составе на матч с «Байером» (4:0) капитана Марселя Шмельцера.
— Решение принято по спортивному принципу. Обычно капитан попадает в стартовый состав. Но как и некоторые другие игроки в последние недели он не показывал оптимальную форму. В линии обороны нам нужен определенный уровень надежности, чтобы контратаковать быстрых соперников из Леверкузена, — приводит слова Штёгера Goal.
После победы над «Байером» «Боруссия» вплотную приблизилась к занимающему второе место «Шальке».
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