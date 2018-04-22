Манчини огласил заявку «Зенита» на матч с тульским «Арсеналом»

Напомним, что матч «Арсенал» — «Зенит» состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.

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