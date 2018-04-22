Манчини огласил заявку «Зенита» на матч с тульским «Арсеналом» 

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Роберто Манчини определился с заявкой на матч 27-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».
Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло;
Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин;
Полузащитники: Юрий Жирков, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Дмитрий Плетнев;
Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.
Напомним, что матч «Арсенал» — «Зенит» состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.