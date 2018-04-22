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Монтелла: «Игроки „Барсы“ — „инопланетяне“, а Иньеста играл так, будто ему 25 лет»
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Монтелла: «Игроки „Барсы“ — „инопланетяне“, а Иньеста играл так, будто ему 25 лет» 

SPORT24.ru 18 минут назад
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла подвел итоги матча с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Игра состоялась 21 апреля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и закончилась со счетом 5:0 в пользу каталонцев.
«Барселона» превосходила нас во всем, у них большой опыт игры в финалах. У них были «инопланетяне», которые играли на очень высоком уровне. Мы действовали слишком робко, после первого пропущенного гола попытались изменить ситуацию, создавали моменты, но «Барса» полностью контролировала ход игры. Иньеста провел великолепный матч. Он играл так, будто ему 25 лет.
Я приношу извинения нашим болельщикам. В раздевалке царит разочарование, я видел, как игроки плакали, но мы должны дальше бороться в чемпионате», — приводит слова Монтеллы AFР.
Видеообзор матча.
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