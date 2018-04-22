Прогноз на матч Лацио — Сампдория: ещё один триллер с участием команды Симоне Индзаги?

«Лацио» — «Сампдория». Прогноз на матч 34-го тура итальянской Серии А (22.04.2018, 16:00 мск).

Столичный «Лацио» для того, чтобы снова сравняться в турнирной таблице с «Ромой», должен обыгрывать в родных стенах «Сампдорию». Но генуэзцы явно не настроены быть в роли поставщика очков, так как сами активно ведут борьбу за попадание в зону Лиги Европы, и сенсационная победа в Риме могла бы им позволить сравняться по очкам с опростоволосившимся вчера «Миланом». Но букмекеры практически не сомневаются в победе команды Симоне Индзаги, оценив её коэффициентом 1.39.

Команда

"Лацио"

79:43 "Сампдория"

51:49 "Лацио"

Последние 3 недели подарили болельщикам «Лацио» немало негативных эмоций. Главным разочарованием, безусловно, стал вылет из Лиги Европы на стадии 1/4 финала от австрийского «Зальцбурга» (4:2, 1:4). После этого «орлята» сыграли вничью 0:0 в упорном столичном дерби с «Ромой», не сумев получить преимущество в борьбе за места в лидирующей четвёрке. В минувшую же среду команда Симоне Индзаги провела настоящий матч-триллер в гостях с «Фиорентиной» (4:3), в котором уже в дебюте матча команды начали играть в формате «10 на 10», «Лацио» по ходу матча проигрывал 0:2 и 2:3, но всё-таки вырвал волевую победу во Флоренции.

Не сыграют: Алессандро Мурджа и Луис Альберто (дисквалифицированы). Патрисио Габаррон (травмирован).

"Сампдория"

"Сампдория" вот уже два месяца как не может стабилизировать свои результаты. Хотя апрель для команды Марко Джампаоло получается более-менее успешным. Начался месяц выездной победой над конкурентом в борьбе за еврокубки «Аталантой» (2:1), но затем генуэзцы не смогли дожать в дерби «Дженоа» (0:0). Неделю назад «Сампа» без каких-либо шансов была разгромлена в Турине «Ювентусом» (0:3), но в минувший мидуик команде Джампаоло удалось заполучить большой заряд радостных эмоций, благодаря единственному голу Сапаты на последних секундах домашнего матча с «Болоньей» (1:0).

Где смотреть матч

Российское телевидение не покажет матч «Лацио» — «Сампдория». Обо всех событиях этой встречи Вы сможете узнавать из текстовой трансляции, которая пройдёт на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Лацио" имеет неплохую для себя статистику личных встреч в матчах против «Сампдории»: +53=34-29, разница мячей — 172:125. А в последние 7,5 лет преимущество римлян над генуэзцами выглядит подавляющим — 9 побед против одной, при двух ничейных результатах. В прошлом сезоне «бьянко-челести» на своей поле разгромили «Сампу» с невероятным счётом 7:3. В нынешнем же сезоне в гостевом матче «Лацио» вырвал тяжелейшую волевую гостевую победу в Генуе со счётом 1:2 (Сапата 56' — Милинкович-Савич 79', Кайседо 90+1').

Интересные факты

"Лацио" является самой результативной командой чемпионата — 79 забитых голов;

"Лацио" имеет 6-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате (+3=3-0, 15:9);

"Лацио" выиграл лишь 2 домашних матча в чемпионате из последних шести (+2=2-2, 10:6)

"Лацио" не проиграл ни одного первого тайма в домашних матчах чемпионата (+6=10-0, 12:4);

"Лацио" является самой зрелищной командой чемпионате — в матчах с участием «орлов» забивается в среднем по 3,70 гола за игру;

Нападающий «Лацио» Иммобиле является лучшим бомбардиром чемпионата — 27 забитых голов;

"Лацио" имеет 3-матчевую победную серию в очных матчах с «Сампдорией» (+3=0-0, 11:5);

"Сампдория" выиграла лишь 2 выездных матча из последних 11-ти, проиграв при этом 8 раз (+2=1-8, 13:25).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"