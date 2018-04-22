«За мандат себя хватай»: десятки новосибирцев вышли на митинг против домогательств депутата

Днём 22 апреля в Первомайском сквере Новосибирска начался митинг против депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в сексуальных домогательствах.

На митинг в Первомайском сквере пришли минимум 30 человек, по оценкам корреспондента НГС. Организаторы и активные участники протестной акции выступили на сцене с большим плакатом «За мандат себя хватай».

«Когда комиссия по этике (в Госдуме. — М. М.), где даже есть новосибирский депутат Александр Карелин , ведёт себя так будто ещё в XIX, XVIII веке, хочется им сказать, что есть один очень простой критерий Незнакомый мужчина незнакомой женщине или мужчина в ситуации формального общения на работе не должен говорить ничего, что ему было бы неприятно слышать от другого более сильного, крупного мужчины в тюрьме», — сказала со сцены участница митинга, общественница Олеся Вальгер.

Сегодняшняя акция — не первый протест в Новосибирске, касающийся темы сексуальных домогательств депутата, 23 марта журналистки выходили на одиночные пикеты в центре города.

« [Собрались снова], потому что это проблема, которая касается каждого. И, соответственно, чем масштабнее мероприятие, тем больше человек про это узнают, составят своё мнение о сложившейся ситуации и действиях Слуцкого.

В резолюции мы требуем расследования всех этих случаев, [выступаем] за отставку депутата Слуцкого и членов комиссии по этике, которые высказались в пользу такого поведения»,

— пояснила НГС организатор Хельга Пирогова.

Эти обвинения рассмотрели на закрытом заседании комиссии по вопросам депутатской этики Госдумы 21 марта — депутаты сочли, что в действиях Леонида Слуцкого не было «нарушений поведенческих норм».