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«За мандат себя хватай»: десятки новосибирцев вышли на митинг против домогательств депутата
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«За мандат себя хватай»: десятки новосибирцев вышли на митинг против домогательств депутата 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 22 апреля в Первомайском сквере Новосибирска начался митинг против депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в сексуальных домогательствах.
На митинг в Первомайском сквере пришли минимум 30 человек, по оценкам корреспондента НГС. Организаторы и активные участники протестной акции выступили на сцене с большим плакатом «За мандат себя хватай».
«Когда комиссия по этике (в Госдуме. — М. М.), где даже есть новосибирский депутат Александр Карелин, ведёт себя так будто ещё в XIX, XVIII веке, хочется им сказать, что есть один очень простой критерий Незнакомый мужчина незнакомой женщине или мужчина в ситуации формального общения на работе не должен говорить ничего, что ему было бы неприятно слышать от другого более сильного, крупного мужчины в тюрьме», — сказала со сцены участница митинга, общественница Олеся Вальгер.
Сегодняшняя акция — не первый протест в Новосибирске, касающийся темы сексуальных домогательств депутата, 23 марта журналистки выходили на одиночные пикеты в центре города.
« [Собрались снова], потому что это проблема, которая касается каждого. И, соответственно, чем масштабнее мероприятие, тем больше человек про это узнают, составят своё мнение о сложившейся ситуации и действиях Слуцкого.
В резолюции мы требуем расследования всех этих случаев, [выступаем] за отставку депутата Слуцкого и членов комиссии по этике, которые высказались в пользу такого поведения»,
— пояснила НГС организатор Хельга Пирогова.
История вокруг главы комитета по международным делам Леонида Слуцкома началась в марте 2018 года. Его обвинили в домогательствах журналистки Фариды Рустамовой из «Русской службы Би-би-си», Екатерины Котрикадзе из RTVI и Дарьи Жук из «Дождя».
Эти обвинения рассмотрели на закрытом заседании комиссии по вопросам депутатской этики Госдумы 21 марта — депутаты сочли, что в действиях Леонида Слуцкого не было «нарушений поведенческих норм».
Спустя два дня, 23 марта, ситуацию вокруг Слуцкого обсудили в Новосибирском госуниверситете. Приглашённый лектор, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил студентам НГУ, что домогательства Слуцкого — это «мужская природа», и возмущённые студенты покинули его лекцию.
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