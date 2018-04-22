«Интер» одерживает непростую победу в Вероне над «Кьево»

Миланский «Интер» одержал весьма непростую победу в гостях у «Кьево». Встреча в Вероне завершилась со счетом 1:2 в пользу подопечных Спалетти.

Протокол игры

Кьево

Интер Милан

52' Икарди Мауро (0:1)

(1:2) Степински Мариуш 90'

Ханданович Самир • Канселу Жоау 45' • Шкриньяр Милан • Миранда Жоао • Д'Амброзио Данило • Валеро Борха 77' (Вечино Матиас (77') • Брозович Марсело • Карамо Янн 67' (Сантон Давиде (67') • Рафинья Алькантара • Перишич Иван 89' (Кандрева Антонио (89') • Икарди Мауро

22 апреля. Стадион «Марк-Антонио Бентегоди» (Верона).

«Кьево» за счет неудач в последних играх спустился прямиком к зоне вылета, однако веронский клуб все еще имеет минимальный перевес над аутсайдерами. На данный момент клуб Ролано Марана расположился на 16-й строчке с 31 набранным баллов в активе. Один из главных конкурентов «летающих осликов», «Кротоне», идет на 18-й строке, и отстает от веронцев всего на три балла, так что спуск на самое дно в ближайшее время «Кьево» не грозит, однако подобный гандикап не может дать гарантий более чем на одну игру. Об этом сегодняшние хозяева также не должны забывать. «Интер» же наконец-то смог одержать в прошлом туре долгожданную победу. Подопечными Лучано Спалетти был обыгран на своем поле «Кальяри» с разгромным счетом 4:0, что еще больше должно радовать болельщиков и фанатов «нераздурри». С первой и по последнюю минуту хозяева владели мячом и преимуществом. По итогу матча «Кальяри» не нанес ни одного удара в створ ворот миланцев. Сейчас «Интер» идет пятым, отставая от четвертого «Лацио» на одно очко. Если команда хозяев по итогам чемпионата не сможет оказаться в четверке, то сезон можно будет считать провальным, что в первую очередь отразится на наставнике, судьба которого итак висит на волоске.

Хозяева довольно активно начали встречу на своем поле в Вероне. Уже на первых минутах встречи «осликам» удалось провести пару опасных атак, в результате которых даже пришлось вступать в игру Самиру Хандановичу. А посему, первый гол в игре едва не забили именно веронцы. Заработали они стандарт на подступах к штрафной, после чего разыграли. Джаккерини получил передачу на линии, и с 18-ти метров выстрелил в правую от себя штангу, коснувшись которой мяч улетел за лицевую линию. Не успел «Интер» оправиться от выстрела веронцев в стойку, как хозяева едва снова не забили. В длительном позиционном наступлении оказались игроки «Кьево». После серии передач мяч прилетел в ноги Джаккерини, который мощно пальнул с линии штрафной под перекладину рамки Хандановича, которому удалось выполнить бросок за сферой и отбить ее на угловой удар.

«Интер» сумел напомнить о своем присутствии на поле лишь спустя 20 минут со стартового свистка. Перишич в ходе атаки миланцев подхватил мяч на правом фланге, после чего выполнил передачу в штрафную оппонента. Рафинья там в касание покатил мяч под удар Икарди, который нанес удар в левый угол ворот «Кьево», и сфера едва не угодила в стойку, пролетел в непосредственной близости от нее. Дело медленно катилось к перерыву, как веронцы снова были близки к забитому мячу, но вновь не открыли счет в матче. По центру удалось убежать со снарядом Инглезе. Игрок удобно подработал снаряд под ногу и нанес выстрел по воротам «Интера». Ханданович был к такому повороту готов, а потому в прыжке двинулся за мячом, выудив его в результате игрового эпизода прямо из-под штанги, сыграв после этого на добивании. Конец первого тайма увенчался желтой карточкой для игрока гостей Канселу, сорвавшего опасную атаку оппонента и увидевшего перед собой желтый свет.

Второй тайм начался для соперников без изменений. Не успели команды вернуться на поле, как счет в матче был открыт. Брозович в ходе атаки гостей отклеился от соперника и получил пас на ход. Футболист «Интера» мощно пробил в ближний угол, и Соррентино удалось отразить сферу. Однако голкипер остался лежащим на газоне и не успел сыграть на добивании, тогда как подоспевший первым на отскок Д’Амброзио выполнил пас на Икарди, и аргентинский форвард спокойно отправил мяч в сетку. Интересно, что сперва арбитр гол Икарди не засчитал ввиду возможного офсайда, однако затем посмотрел повтор и свое же решение отменил, поздравив, таким образом, миланцев с забитым мячом.

Не успели игроки «Кьево» отойти от первого пропущенного гола, как в их рамку влетел и второй мяч. На 61-й минуте встречи Карамо удалось протащить сферу на правом фланге и выполнить передачу в сторону Рафиньи, который увидел забегание в свободную зону Перишича. Игрок миланской команды получил передачу от партнера, отлично мяч обработал, после чего нанес выстрел чуть левее центра, во второй раз распечатав надежнейшего Соррентино. Наставник «Кьево» провел в матче несколько замен, выпустив на поле Кастро, Бирсу и Степински. И на 90-й минуте встречи одна из ротаций все-таки сработала. Весино потерял сферу перед штрафной оппонента, и Степински оказался на ударной позиции. Эффектно он уложил перед собой защитника на газон, направив мяч в цель. Казалось бы, забитый на последних минутах встречи гол должен был подарить веронцам надежду вырвать ничью в концовке встречи, но ее добыть не удалось. 1:2, «Интер» одерживает важнейшую победу в Вероне, но оставляет Хандановича без «сухаря».