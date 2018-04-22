«На него смотреть жутко»: екатеринбурженка заявила, что её муж умирает в колонии от тяжёлой болезни

Олеся и Светлана провели всю субботу под стенами колонии ИК-2 на улице Малышева — они приехали бороться за заключённого Вячеслава. Олесе он приходится мужем, Светлане — сыном.

Вячеславу недавно исполнилось 27 лет, он отбывает наказание в колонии за уличную потасовку — по словам его мамы, несколько лет назад он подрался, якобы вступившись за младшего брата, и получил 5 лет. Первое время Вячеслав нормально отбывал срок: жалоб на здоровье и условия содержания от него не поступало. Но сейчас он умирает: его самочувствие стало резко ухудшаться с осени прошлого года, на днях из невьянской колонии его привезли в медицинскую часть ИК-2.

— С сентября, когда обращался в санчасть, ему давали лекарства, но температура снижалась только до 37. Через какое-то время это опять начиналось. Примерно по месяцу температура держалась, — рассказала жена.

Частые обращения к медикам подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области:

— Осуждённый Б. в медчасть ИК-46 обращался с периодичностью один раз в два месяца (с конца 2017 года) с жалобами на общую слабость и недомогание, — сообщил глава пресс-службы Александр Левченко . — При каждом обращении в медицинскую часть проводился медосмотр, назначались лекарственные препараты. На фоне приёма данных лекарственных препаратов была отмечена положительная динамика. Последнее обращение было 23 марта с симптомами простудного заболевания. Назначенное лечение получал в полном объёме.

Родственники Вячеслава не верят официальной информации от ГУФСИН. Недавно им разрешили повидаться с молодым человеком. Внешний вид Вячеслава заставил его мать и жену запаниковать: по их словам, парень на больничной койке был чрезвычайно исхудавшим, и у него были провалы в памяти.

— 17 апреля мне позвонили и сказали, что он в больнице в Невьянске. Мы приехали туда. Нам сказали, что у Вячеслава в брюшной полости образовалась жидкость, её откачали. Что это за жидкость, они не знают. Единственное, что она не гнойная, недавно образовалась, — говорит Олеся.

— Он меня не узнаёт уже, — рассказывает Светлана. — У него как анорексия сейчас, хотя сыновья у меня всегда здоровые были. Анорексики, по-моему, толще будут! Когда медсестра простыню поправляла, нога у Вячеслава была до такой степени худющая. Не описать то, что я увидала!

Узнав, что Вячеслава доставили в ИК-2, а не в больницу, Олеся и Светлана решили дежурить возле стен колонии и добиваться, чтобы парня госпитализировали. Женщины также обратились в прокуратуру , пожаловавшись, что тяжело больной Вячеслав может умереть со дня на день.

— Я хочу добиться, чтобы мне помогли перевести мужа в нормальную больницу, — сказала Олеся. — Чтобы оказали нормальную медицинскую помощь, потому что у него критическое состояние. На него смотреть жутко. Ждать до понедельника нет времени, нужно всё решить сейчас, чтобы ему оказали срочную помощь. Здесь, в ИК-2, нам никто ничего не говорит.

В ГУФСИН по Свердловской области заверили, что Вячеслав получает всё необходимое лечение, необходимости переводить его куда-либо нет. В ведомстве также сказали, что родственники осуждённых часто бьют тревогу, поскольку у них нет полной информации.

— 17 апреля около 15:00 он прибыл в медицинскую часть ИК-46, — рассказал E1.RU Александр Левченко. — При осмотре выявлена высокая температура, было назначено лечение. Около 20 часов вечера его состояние ухудшилось. Осуждённого увезли в Невьянскую ЦРБ для оказания квалифицированной медицинской помощи. Там ему был поставлен диагноз (в пресс-службе не сказали, какой именно. — Прим. ред.). Он был переведён в реанимационное отделение. На следующий день докторами было принято решение выполнить лапароскопию. По её итогам гнойного содержимого в брюшной полости не найдено, органы без патологии.

У данного осуждённого стабильно тяжёлое состояние. Сейчас он проходит лечение в областной больнице, которая территориально располагается в ИК-2 (г. Екатеринбург). Это учреждение имеет лицензию на оказание медицинских услуг, соответствующих диагнозу больного. Надо понимать, что у осуждённого очень тяжёлые заболевания (я их разглашать не имею права из-за закона о медицинской тайне и персональных данных). Но свои болезни он приобрёл на свободе. Если возникнет необходимость, то осуждённого вывезут в любую клинику в Екатеринбурге.

Весь процесс лечения заключённых в ГУФСИН фиксируется для отчётности перед прокурорами и следователями. Но жена Вячеслава никому не верит и рассчитывает, что её мужа всё-таки переведут из-за колючей проволоки в одну из крупных областных больниц.

— Нам рассказали, что у него низкий гемоглобин и предварительный диагноз — апластическая анемия, заболевание крови, — сказала Олеся. — Доктор сказал, что ему срочно нужен анализ костного мозга, чтобы исключить рак. В Невьянске они не могли его сделать и сказали, что Славу перенаправят в больницу № 40 Екатеринбурга. Его привезли сюда, в больницу ИК-2. Тут нет у врачей нужных средств. Так что мы не знаем, кому верить, куда обращаться, у кого помощи просить, — подытожила Олеся.