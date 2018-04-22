Прогноз на матч Тосно — Амкар: сможет ли финалист Кубка России победить в битве аутсайдеров РФПЛ

«Тосно» — «Амкар». Прогноз на матч 27-го тура российской Премьер-лиги (22.04.2018, 16:30 мск).

Герой нынешней недели «Тосно» в очередном туре РФПЛ сыграет ключевой матч против пермского «Амкара». Тосненцы всё ещё находятся в зоне вылета, но сегодня даже ничьей может хватить, чтобы подняться на одну строчку, но футболисты ленинградской команды всё же хотят победить у ещё одной сражающейся за выживание команды. Букмекеры в этом матче не видят фаворита, отдавая практически равные шансы на успех каждой из сторон.

Команда

"Амкар"

16:28 "Тосно"

22:43 "Тосно"

После победы в начале марта в гостях над «СКА-Хабаровском» (1:0) команда Дмитрия Парфёнова выдала неприятную для себя серию из пяти матчей без побед в чемпионате, набрав в них лишь 1 очко. Причём теряли очки тосненцы там, где никак не должны были этого делать. Сперва было домашнее поражение от «Рубина» (0:1), а затем выездной проигрыш в ключевом матче «Анжи» (0:2). Далее «Тосно» уступил в Москве "Спартаку" (1:2), потерял победу на последних минутах домашней встречи с «Уралом» (2:2) и проиграл в гостях находящемуся в неважной форме «Ахмату» (0:1). Но в минувшую среду все неудачи были забыты, когда команда Парфёнова в ещё одном матче в Москве одолела «Спартак» (1:1, по пен. 4:5), оказавшись в одном шаге от завоевания трофея Кубка России — в финале «Тосно» в мае встретится с курским «Авангардом».

"Амкар"

"Амкар" в неважном настроении подходит к предстоящему матчу в Санкт-Петербурге на «Петровском». После трёхнедельной для себя паузы в чемпионате команда Вадима Евсеева сумела шокировать футбольную общественность волевой победой в Москве над лидером чемпионата «Локомотивом» (2:1), после чего пермяки на Дальнем Востоке уверенно разобрались со «СКА-Хабаровском» (2:0). На за последнюю неделю «Амкар» провёл два неудачных матча и был разгромлен с одинаковым счётом 0:3 дома «Рубином» и в гостях ЦСКА. Но пермякам не время унывать, ведь победа в сегодняшнем матче практически гарантирует им избежание прямого вылета в ФНЛ.

Где смотреть матч

За событиями матча «Тосно» — «Амкар» можно будет следить в прямой текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru. Телетрансляция этой встречи будет доступна в записи на телеканале «Наш футбол» в 21:35 по московскому времени.

Статистика личных встреч

Команды лишь дважды встречались друг с другом, и с игры пока что голов не забивали. В сентябре 2014-го года тосненцы в Кубке России прошли «Амкар» в серии послематчевых пенальти (0:0, по пен. 4:2). В нынешнем сезоне матч первого круга в Перми также закончился вничью 0:0.

Интересные факты

В последних пяти турах «Тосно» заработал всего 1 очко (+0=1-4, 3:8);

"Тосно" пропускал в каждом из последних шести домашних матчей чемпионата;

"Тосно" является худшей командой чемпионата по результатам первых таймов (+2=11-13, 5:21);

"Тосно" более 77% своих голов в чемпионате забивает во вторых таймах;

"Тосно" не забил ни одного гола с 31 по 45 минуты;

Оба предыдущих очных матча «Тосно» и «Амкара» завершились вничью 0:0;

"Амкар" проиграл два последних матча с одинаковым счётом 0:3;

В последних 12-ти выездных матчах «Амкар» проиграл лишь дважды (+5=5-2, 11:8);

"Амкар", наряду со «СКА-Хабаровском», обладает худшей атакой чемпионата — 16 забитых голов;

"Амкар" является самой скучной командой чемпионата — в матчах с его участием забивается в среднем по 1,69 гола за игру.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"