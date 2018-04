Иран может возобновить обогащение урана

Fantastic crowd and great people yesterday in Key West, Florida. Thank you! pic.twitter.com/HqOUFgmbQS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2018 г.

​Потрясающая масса народа и замечательные люди вчера в Ки Уэст, Флорида. Спасибо! — Дональд Трамп , президент США Tens of thousands of Hungarians protest against PM Orban's rule https://t.co/02P5nOssCy

Reuters World (@ReutersWorld) 21 апреля 2018 г.

​Десятки тысяч венгров протестуют против правления премьер-министра Орбана. — Информационное агентство «Рейтер»

It was my honor to travel to Houston to give my respects to Barbara Bush and the remarkable life she led as a mother, wife, and fearless First Lady. My sincerest thoughts and prayers continue to be with George H. W., and the entire Bush family.

— Melania Trump (@FLOTUS) 21 апреля 2018 г.

​Для меня было делом чести посетить Хьюстон, чтобы отдать дань уважение Барбаре Буш и ее прекрасной жизни, которую она прожила как мать, жена и бесстрашная Первая Леди. В своих самых искренних думах и молитвах я по-прежнему с Джорджем Бушем ст. и всем семейством Буш. — Меланья Трамп, Первая Леди США #UPDATE Iranian foreign minister says Iran is not seeking to acquire a nuclear bomb, but Tehran's «probable» response to a US treaty withdrawal would be to restart production of enriched uranium https://t.co/K152Q52tP6 pic.twitter.com/K3FlEkOXEf

AFP news agency (@AFP) 22 апреля 2018 г.

​Министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не стремится обзавестись атомной бомбой, но «возможным» ответом на отмену договора с США может стать возобновление производства обогащенного урана. — Информационное агентство «Франс-пресс»

BREAKING: Nabi Tajima, the world's oldest person, dies in southern Japan at the age of 117. https://t.co/K45IbVFQwc

Наби Тадзима, ​старейшая жительница Земли, скончалась на юге Японии в возрасте 117 лет. — Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс»